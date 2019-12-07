Александра Кокорина наградили за «благие дела»

Стадион на Крестовском острове в Петербурге накануне, 6 декабря, принимал матч 19-го тура чемпионата России. Встреча «Зенита» и «Динамо» проходила на «Газпром Арене», и завершилась для сине-бело голубых победой со счетом 3:0. А до самого матча на стадионе прошло небольшое торжественное мероприятие.

Петербургским футболистам вручили грамоты – форварду «Зенита» Артеме Дзюбе, полузащитникам Олегу Шатову и Александру Ерохину. Поощрили и 28-летнего нападающего Александра Кокорина, который совсем недавно – 17 сентября – вышел на свободу по условно-досрочному, почти год отсидев за хулиганство и побои. Ему, как и остальным футболистам, вручили грамоту «За благие дела». Но конечно, это не про стул и никак не связано с ситуацией прошлого года. Отметили Кокорина за поддержку детского футбола на своей малой родине, в Белгородской области.

Напомним, осенью 2018-го Александр Кокорин и футболист Павел Мамаев попали в СИЗО после нескольких драк в центре Москвы. Они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а потом напали в кафе на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, а Мамаев год и пять месяцев колонии. 17 сентября оба вышли по УДО.

Кстати, во время матча 6 декабря фанаты «Зенита» сдержали обещание и покинули трибуны «Газпром Арены» в знак протеста с массовыми задержаниями болельщиков по стране.