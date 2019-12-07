Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу высказывания Запашного

Болельщики «Спартака» вступили в «схватку» с Эдгардом Запашным. Ранее Руководитель Большого московского цирка резко прокомментировал одному из изданий ситуацию с матом на стадионах во время футбольных игр. Запашный заявил, что к подобным фанатам нужны жесткие меры. Кроме того, он заявил, что «ввел ОМОН» и «покрошил» бы таких фанатов, а также «переломал бы части тела».

Жесткое высказывание Эдгарда Запашного не на шутку разозлило фанатов «Спартака». Более того, они услышали в словах зловещий призыв. И хотят, чтобы словам дрессировщика дали правовую оценку. А именно – по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщает РИА «Новости». Известный болелщие «Спартака» Олег «Мосфильмовский» Семенов лично занялся этим. И уже написал заявления в Следственный комитет и прокуратуру Петербурга.

- Я написал заявления в СК и прокуратуру по Санкт-Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям, - цитирует Олега Семенова РИА «Новости».

Напомним также, что накануне, 6 декабря, во время матча фанаты «Зенита» покинули трибуны «Газпром Арены» во время игры сине-бело-голубых и «Динамо» в знак протеста с массовыми задержаниями болельщиков по стране.

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