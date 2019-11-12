«Можно, чтобы мне повезло»: доцент СПбГУ Олег Соколов попросил камеру в «Крестах» с телевизором, а также очки и книги

В понедельник вечером Октябрьский районный суд Петербурга отправил под арест до 9 января доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Уже в ближайшее время, ориентировочно в пятницу, ученого должны отправить в «Кресты». Сам Соколов, в общении с правозащитниками, попросил себе очки и книги, а также, по возможности, камеру с телевизором.

- Можно, чтобы мне повезло? - заявил в разговоре с председателем петербургского отделения Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александром Холодовым обвиняемый в убийстве и расчленении молодой девушки.

Перед этим Олегу Соколову было рассказано об условиях содержания в новых «Крестах», которые глава петербургского ОНК назвал «лучшим изолятором в Европе».

- Он не требовал камеру с телевизором, это прошло мимолетом. Я не придал этому особого значения. Его больше волновало, что он с уголовниками там будет. Также беспокоит получение информации, ведение научной деятельности - очки, книги просил, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Александр Холодов. - На условия содержания нам пожаловался его адвокат, но у самого Соколова никаких претензий нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743138" frameborder="0"></iframe> Доцент СПбГУ Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, расплакался в зале суда.Роман ЛЯЛИН

При этом беспокоиться доценту СПбГУ особо не стоит. Изолятор новый, хороший, пусть еще немного и недоделанный (лифт не работает - еду по этажам вручную таскают). Кормят там, по словам правозащитников хорошо, как в «советском» санатории. В камеру с рецидивистами ранее не судимого Соколова не посадят. Но и на мелких карманников среди соседей рассчитывать не стоит, все же убийство - тяжелая статья.

А что касается телевизора, то тут как повезет, ведь не во всех камерах они есть.

- Его родственники могут подарить «Крестам» телевизор и тогда мы проследим, чтобы он попал к нему. За последнее время родные подследственных передали в изолятор техники больше, чем на миллион, - рассказал «Комсомолке» Александр Холодов.

Пока обвиняемый в убийстве историк находится в изоляторе временного содержания в центре Петербурга, но как только следователи посчитают, что более он не нужен, то Олега Соколова отправят в пригород, где в городе Колпино стоят новые «Кресты». Там он будет находится ближайшие два месяца. Как минимум.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

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