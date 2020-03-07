2020-03-07T14:42:03+03:00
Общество

«У нас все хорошо. До свидания»: Студенты петербургского медуниверситета рассказали, как им сидится на карантине

Из-за того, что у одного заподозрили коронавирус, остальных 700 человек заперли в общежитии на две недели
Петр КИБЕРСергей ВОЛЧКОВ
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Студенты петербургского медвуза рассказали, как им живется на карантине.Студенты петербургского медвуза рассказали, как им живется на карантине.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Всего пять неполных дней прошло от двухнедельного карантина в студенческом общежитии петербургского СЗГМУ им. Мечникова, а некоторые учащиеся медвуза уже ходят мрачнее тучи. Появились слухи о нехватке личных вещей, предметов гигиены, невкусной еде и так далее... Как им живется за закрытыми дверьми и поставленным железным забором, сами ребята рассказали корреспондентам «КП-Петербург».

- У нас все нормально. Еда есть, все есть. Просто не хочу больше говорить на эту тему. До свидания, - ответила на звонок «Комсомолки» одна из студенток. По голосу девушка была явно не в духе, однако в чем причина ее недовольства, рассказать не пожелала.

Судя по всему, сидеть в четырех стенах для молодого и активного организма когда на улице весна - слишком сложно. Впрочем, не для всех испытание изоляцией оказалось тяжелым, а ситуация мрачной.

С начала 2-недельного карантина прошло пять неполных дней. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

С начала 2-недельного карантина прошло пять неполных дней.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- У нас все спокойно. Кормят вкусно, с учетом просьб и религиозных предпочтений. Все привозят в полном объеме. Вчера фруктов привозили. Средства гигиены есть, лекарства - тоже, - рассказал один из студентов.

Молодой человек добавил, что меню составляют с учетом из пожеланий, и вообще у них «все хорошо».

Кормят хоть и без изысков, но сытно и с учетом пожеланий. Фрукты тоже привозят.

Кормят хоть и без изысков, но сытно и с учетом пожеланий. Фрукты тоже привозят.

При этом в первые дни некоторые учащиеся, попавшие на карантин, пытались заказать пиццу или суши, просили знакомых принести что-нибудь. Из-за этого возникали небольшие конфликты на проходной, когда вахтеры отказывались впускать гостей.

Теперь такой проблемы нет - вокруг здания «общаги» на проспекте Просвещения поставили железный забор, который охраняет полиция.

- По поводу ОМОНа вообще никто не в курсе, но, говорят, дежурят круглосуточно. А сам забор чтоб передачки «незаконные» не делали. Но «официально» ничего не говорят, - сообщила на условиях анонимности одна из студенток.

Напомним, что на общежитие СЗГМУ им. Мечникова закрыли для посещения посторонних с 3 марта. А накануне, 2 числа в Боткинскую больницу был госпитализирован студент-итальянец, который учится в вузе по обмену и 29 февраля вернулся из Милана. Вскоре молодой человек почувствовал недомогание и его отправили в изолятор. А 5 марта Роспотребнадзор заявил о подтверждении диагноза «коронавирус».

Студенческое общежитие в Петербурге, где жил итальянский студент с коронавирусом, закрыли на карантин.Сергей ВОЛЧКОВ

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По словам самих студентов, в изоляции находится 700 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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