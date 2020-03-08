Пицца, фрукты, цветы и концерт группы IOWA: Карантин по коронавирусу в общежитии медакадемии Мечникова превратился в сказку

Карантин по коронавирусу, который сейчас держит взаперти 780 человек в общежитии медуниверситета имени Мечникова, потихоньку превращается в сказку, не считая неволи. 8 марта у здания прошла акция «Петербург своих не бросает!». Ее инициатором стал губернатор. Перед студентами выступила с приободряющим концертом группа IOWA. Закончилось все приездом на место байкеров с многочисленными букетами цветов.

- Всего в общежитии находятся 536 женщин. Им вручили цветы в честь праздника. Кроме того, некоторым сегодняшним карантинным именинникам в подарок книги. Также предприниматели доставили к зданию сладости, - сообщает пресс-служба Смольного.

Благодаря бодрому концерту Катя IOWA явно приободрила студентов на карантине. Фото: vk.com/shvets71

Судя по мнению нескольких десятков постояльцев общежития, их будни становятся краше день за днем. За радостными публикациями ребят в Instagram следят в официальном аккаунте университета в соцсети. Последние два дня студентам тележками везли пиццы и фрукты, в Международный женский день все повторилось. И это помимо трехразового питания!

У многих постояльцев общежития были лучшие места для просмотра и танцев. Фото: vk.com/shvets71

- Поздравил губернатор с 8 марта, доставили цветочки от молодого человека, сегодня должны принести пиццу на обед. Уже принесли фрукты. За окном выступает Катя IOWA. Спасибо всем, что стараетесь как-то украсить наш карантин! – цитируют одну из постояльцев карантина в Instgram университета.

536 заключенных в здании дам получили цветы к 8 марта. Фото: СОЦСЕТИ

Запертых на 14 суток студентов поддерживают даже знаменитости – например, Фабио Мастранджело, худрук «Мюзик-Холла». Это не считая первых лиц города и всего руководства СЗГМУ имени Мечникова. Что любопытно, впервые в истории медуниверситета состоится онлайн-отработка пропущенных пар. Об этом рассказал в своем Instagram преподаватель кафедры оперативной клинической хирургии с топографической анатомией Александр Смирнов.

В общем, скуку ребят стараются всячески разбавить. Во время праздничного концерта многие «заложники» вышли танцевать на балконы. Те, кому нельзя выходить из комнат, смотрели за всем из окон.

Прекрасная половина общежития поделилась маленькими радостями в Instagram. Фото: СОЦСЕТИ

- Это, конечно, эксперимент, который мы должны вместе пережить. Несмотря ни на что, мы сейчас улыбаемся, помогаем друг другу, держимся за руки! Петербург своих не бросает! – прокричала певица Катя IOWA в ходе концерта возле общежития.

Карантин продлится еще минимум 8 дней. Напомним, общежитие закрыли из-за итальянского студента, у которого нашли коронавирус. Позднее этот же диагноз подтвердился у еще одного человека.

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