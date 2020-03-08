2020-03-08T22:18:57+03:00
Происшествия

14-летнего школьника, подозреваемого в смерти лучшего друга, посадили под домашний арест

Сын судьи не вернется домой, где произошла трагедия, а отбудет арест в другом месте
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге посадили под домашний арест несовершеннолетнего сына судьи, подозреваемого в причинении смерти лучшем другу.В Петербурге посадили под домашний арест несовершеннолетнего сына судьи, подозреваемого в причинении смерти лучшем другу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге посадили под домашний арест школьника по подозрению в смерти своего лучшего друга. Суд удовлетворил требование следствия. Напомним, вечеринка одноклассников 7 марта в Колпино закончилась трагедией. Сын судьи хотел похвастаться ружьем отца, но в какой-то момент случился роковой выстрел. После ЧП он сбежал, запаниковав. Его нашли на следующий день в Пушкине. Мальчик провел ночь в лесу и не может отойти от шока. Хотя подростка и заключили под домашний арест, в свою квартиру он, по понятным причинам, не вернется

- Домашний арест подозреваемый будет отбывать не по месту совершения преступления. Стороны не возражали против удовлетворения ходатайства. Обвинение фигуранту не предъявлялось, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Стоит отметить, что мальчика подозревают в умышленном причинении смерти по части 1 статьи 105 УК РФ. При этом сам ребенок уверяет, что все произошло по неосторожности. Почему в ружье была пуля, сейчас выясняют следователи. Семья судьи будет всячески помогать родителям погибшего парня с похоронами. Версию подозреваемого школьника подтверждают и его друзья, которые клянутся, что ребята были не разлей вода и могли «убить друг за друга».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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