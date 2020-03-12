2020-03-12T14:15:19+03:00
Дом. Семья

Кот получил глубокие ожоги, застряв в горячей батарее

Хвостатого вызволили петербургские спасатели и отправили в ветеринарную клинику
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге спасли кота, застрявшего в горячей батарее, пока хозяев не было дома / Фото: "Кошкиспас"В Петербурге спасли кота, застрявшего в горячей батарее, пока хозяев не было дома / Фото: "Кошкиспас"
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В Петербурге домашний кот попал в ветеринарную клинику с глубокими ожогами от обычной батареи. Как стало известно в четверг, 12 марта, пушистик попал в западню на улице Шотмана, пока хозяев не было дома. Хвостатый застрял передней лапой в биметаллической батарее. Не известно, сколько времени он просидел в таком положении, мучавшись от боли и жалобно мяукая. Но когда спасатели из организации «Кошкиспас» вызволили его, то увидели, что лапа животного сильно обожжена.

- Вернувшиеся домой хозяева сразу перекрыли к ней поступление горячей воды и вызвали спасателей. После извлечения, сопротивлявшегося от боли животного потребовалась срочная поездка в ветклинику, - рассказали волонтеры.

В клинике ветеринарный врач осмотрел несчастного пациента. Сустав и связки остались целы, но лапа получила глубокий ожог четвертой степени. Сейчас котику предоставляется вся медицинская помощь, а хозяева надеются на благополучный исход без осложнений.

Желая погреться, коты регулярно оказываются заложниками радиаторов / Фото: "Кошкиспас"

Желая погреться, коты регулярно оказываются заложниками радиаторов / Фото: "Кошкиспас"

Спасатели животных отметили, что подобный случай, когда кот, желающий погреться, оказывается заложником батареи. Радиаторы отопления имеют различные конструкции, что ведет к некоторому разнообразию создаваемых проблем.

- С чем нам приходится сталкиваться на выездах: животные застревают лапами и головами между секций батарей; кошки западают в пространство между стеной и батареей; даже был случай, когда кошка проникла внутрь батарей, - поделились опытом в «Кошкиспас».

Ситуация сильно осложняется в период отопительного сезона, когда к застреваниям, ущемлениям и сжатиям добавляется активное тепловое воздействие, ведущее к ожогам. Конечно все предусмотреть невозможно, но знать о возможных опасностях очень важно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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