«Свобода»: 700 студентов медуниверситета имени Мечникова выпустили из 2-недельного карантина

Долгожданную свободу обрели более 700 студентов медицинской академии имени Мечникова, которые с начала марта сидели на двухнедельном карантине. Причиной стал подтвержденный случай коронавируса у приехавшего по обмену на учебу итальянца. Самого иностранца отправили в Боткинскую больницу, а большинство его соседей закрыли в здании студенческой гостиницы на проспекте Просвещения. Но накануне был выписан сам выздоровевший итальянец, а сегодня, 17 марта, отпустили и невольных «узников коронавируса».

- Сегодня хороший день! Мы закрываем обсерватор, который располагался в общежитии СЗГМУ им. И.И.Мечникова. От властей города и себя лично хочу поблагодарить врачей, медсестер, которые работали здесь. Университет получил колоссальный опыт, которого в России еще не было - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

В здании студенческой гостиницы на проспекте Просвещения были закрыты более 700 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Но то была официальная часть, а до этого, с 7 утра счастливые студенты с сумками и чемоданами начали покидать свои поднадоевшие за две недели комнаты. Одни с криками «Ура!», «Свобода!», другие молча и сосредоточенно, но все - со счастливой улыбкой на лице.

Некоторые уже спешили на работу, другие стремились наконец-таки встретиться с друзьями, родными и просто погулять по городу, прокатиться на трамвае, проехать в метро, зайти в кафе - получить то, чего им так не хватало в дни вынужденной изоляции.

- Сначала переживали,что долго будем в изоляции. Но близкие поддерживали постоянно, поэтому время пролетело незаметно,- рассказала корреспондентке «КП-Петербург» студентка 2 курса медико-профилактического факультета Дарья. - Кормили нас на убой. Все было вкусно. Еще и «гуманитарную помощь» подвозили - вкусности разные.

Две недели ребята не скучали: продолжали учиться самостоятельно, выполняли задания преподавателей.

- А еще делали прически, отдыхали, занимались йогой, - поделилась ее одногруппница Карина.

Впрочем, история еще не закончилась. Некоторые личные вещи ребятам пришлось оставить на дезинфекцию. Их им отдадут позже. Также, до 20 марта, на тотальную уборку закроют и само здание общежития. А после санобработки сюда вновь пустят студентов, но уже без режима карантина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/766814" frameborder="0"></iframe> С общежития СЗГМУ им. Мечникова сняли карантин.Артем КИЛЬКИН

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