На субботней службе в Казанском соборе верующих, несмотря на коронавирус, продолжают причащать из одной ложки

Утром, 28 марта, в Казанском соборе началось богослужение в честь родительской субботы. На нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля 2020 года, которая объявлена в стране ради нераспространения коронавирусной инфекции, правительство Санкт-Петербурга запретило горожанам посещать церкви и храмы. В религиозных учреждениях могут находиться только служители и персонал. В епархии же заявили, что прервать служения не могут. Тем более, во время Великого поста.

Православные Петербурга отмечают родительскую субботуФото: Артем КИЛЬКИН

- Препятствовать желающему человеку прийти в храм мы не может. Но, естественно, никто никого не будет обязывать приходить, – рассказал «КП-Петербург» иерей Илья Макаров. –Богослужения в храмах Санкт-Петербургской епархии проходят по обычному расписанию. Тем более на следующей неделе предстоят особенные службы в контексте Великого поста.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить в храмах усиленную дезинфекцию: «запивку» во время причастия давать только в одноразовой посуде, а просфоры в перчатках. «КП-Петербург» решила проверить соблюдение правил.

ПРИЧАЩАЮТСЯ С ОДНОЙ ЛОЖКИ

В Казанском соборе утром 28 марта наш корреспондент увидел помимо священнослужителей около 50 прихожан. Большинство из них причащались, однако делали это с одной ложки, которую после каждого раза просто протирали тряпкой. Одноразовых стаканчиков нигде не было видно. Перчаток на священнослужителях тоже.

Людей в храме около 50 человекФото: Артем КИЛЬКИН

Как пояснили «КП-Петербург» в Казанском соборе, лжицу, используемую для причастия, действительно используют одну, но обрабатывают согласно предписанию патриархии.

- Преподавать Святые Христовы Тайны с обтиранием после каждого причастника лжицы пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и окунанием затем ее в воду с последующей утилизацией воды согласно практике, предусмотренной при стирке платов, - говорится за официальном портале патриархии.

Получить оперативную информацию от представителей собора по поводу одноразовой посуды и перчаток «КП» не смогла.

При этом некоторые прихожане, соблюдая меры предосторожности, все же были в защитных масках и не подходили близко к другим людям.

Также вечером, в 18:00, в храме начнется Всенощное бдение. Для тех, кто соблюдает режим самоизоляции, собор организовал прямую трансляцию в социальной сети.

Некоторые прихожане соблюдают меры предосторожности и приходят в маскахФото: Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Еще один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор, который также является государственным музеем, закрыл свои двери для посетителей с 28 марта по 5 апреля. Как пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе, в соборе пройдет единственное богослужение 29 марта, но без присутствия прихожан. Только священнослужители.

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