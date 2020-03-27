Как будут работать салоны красоты и парикмахерские с 28 апреля по 3 марта 2020 в Санкт-Петербурге

Вместе с фитнес-клубами, ресторанами и кафе, кальянными, торговыми центрами в Санкт-Петербурге из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля 2020 года закрываются и салоны красоты и парикмахерские. Так что подстричься или сходить на маникюр горожане на нерабочей неделе, введенной в стране, не смогут. В это время россиян призывают сидеть дома – это поможет противостоять распространению инфекции. Парикмахерские, имидж-студии, барбершопы, маникюрные салоны в Санкт-Петербурге попадают под запрет по новому постановлению губернатора города Александра Беглова, которое было опубликовано 26 марта. Поэтому работать они не будут.

– Запрещается предоставление услуг физическим лицам, предусматривающих очное присутствие, – говорится в тексте документа.

К таким услугам можно также смело отнести те, что оказывают массажные и спа-салоны. И многие из заведений индустрии красоты и ухода в городе уже предупредили о временном закрытии на «карантин» своих посетителей. Среди них – известная имидж-студия, крупная сеть барбершопов, множество парикмахерских в разных частях города. Все они вынуждены будут потерять клиентов, записанных на предстоящие числа. Однако многие уже ищут выход из ситуации.

– Мы сразу же связались со всеми клиентами, которые должны были прийти в предстоящую неделю. Сейчас мы временно приостановили запись, чтобы после отмены карантина перенести их на ближайшее время, –рассказали «КП-Петербург» в одном из салонов красоты Невского района.

Что касается запрета на услуги с очным присутствием, в этом пункте документа есть исключения. Ограничения не коснутся медицинских и реабилитационных услуг. А также социальных – таких как уход за престарелыми людьми. Кроме того, разрешены транспортные услуги, а значит, такси смогут продолжить работу. Не запрещают и курьерские доставки, гостиничные, ветеринарные, финансовые (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные и услуги связи. А также не распространятся запрет на услуги по погребению.

Напомним, что в Санкт-Петербурге во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля 2020 года также запретили работать ресторанам и кафе, а также закроют все парки и сады. Продуктовые магазины, аптеки и транспорт работать будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге: Как будут работать магазины и ТЦ с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В городских ТЦ постепенно готовятся закрывать все, кроме продуктовых и аптек. Рассказываем, как в нерабочую неделю в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут работать магазины (подробности)

Карантин в Санкт-Петербурге из-за коронавируса: Какие парки будут закрыты с 28 марта 2020 года

Из-за китайского коронавируса Петербург уходит в тотальную изоляцию по 5 апреля 2020 года. Публикуем список парков, которые будут закрыты в городе, а также даем последние новости по работе ТЦ (подробности)

Пособия на детей в Санкт-Петербурге 2020: как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей

Губернатор Александр Беглов пояснил, как и где получить дополнительно 5 тысяч рублей пособий на детей в Санкт-Петербурге 2020 (подробности)

Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге

Скорее всего, метро, автобусы, трамваи и троллейбусы на нерабочей неделе в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года выйдут на линии по графику выходного дня (подробности)