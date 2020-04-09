Петербуржцам предлагают выбрать, куда отправить первые городские электрички

Куда запустить первую городскую электричку, спросили у петербуржцев. На выбор горожанам предлагают шесть направлений: «Сестрорецк – Ораниенбаум», «Зеленогорск – Красное Село», «Зеленогорск – Ораниенбаум», «Сестрорецк – Красное Село», «Токсово – Ораниенбаум» и «Токсово – Красное Село». Пока в опросе Северо-Западной пригородной пассажирской компании поучаствовало свыше двух тысяч человек, и побеждает поезд из Сестрорецка в Ораниенбаум.

Проект «Городская электричка» – часть большой Концепции развития железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла. Город, Ленобласть и РЖД планируют реализовать ее до 2030 года. Железнодорожники развивают городские электрички и в других регионах России, но город на Неве стал для них наиболее привлекательной площадкой.

Активная работа над концепцией идет уже второй год. В конце января рассмотрели детализированный вариант концепции. Одобрить его изначально планировали еще в феврале, но и теперь документ в обсуждении.

В общих чертах концепция предполагает железнодорожное сообщение с Пулково, Высокоскоростную магистраль «Москва – Петербург», несколько транспортно-пересадочных узлов, юго-западный и северо-восточный железнодорожные обходы города для грузовых составов, повсеместное строительство разноуровневых развязок с автодорогами и путепроводов, реконструкцию трех вокзалов (Московского, Витебского и Ладожского).

– За 2019 год сделан осознанный выбор в пользу развития в Санкт-Петербурге железнодорожного транспорта, в том числе в сфере городских пассажирских перевозок, – отмечал, подводя итоги года, губернатор Александр Беглов.

Два главных направления городских электричек пройдут через центр Петербурга. Одно наметили от «Белоострова» вдоль северного побережья Финского залива, через весь Курортный район, до Пулково и, по южному берегу залива, «Ораниенбаума». Второй свяжет Ломоносов с Токсово.

– Эти направления позволят организовать сообщение между городом и аэропортом, обеспечат транспортную доступность Сестрорецкого направления и «Лахта Центра», курортных зон и исторических достопримечательностей, – озвучили на совещании под руководством зампреда Правительства России Максимом Акимовым (ныне гендиректор «Почты России». – Прим.ред.). – Они соединят пять существующих линий метрополитена и создадут полукольцевое внутригородское движение поездов для доступа в густонаселенные районы Петербурга и области с интервалом 10 минут.

Речь идет и об электричках от Финляндского вокзала до Сертолова и из центра через Обухово в Колпино и Тосно.

– Запуск городских электричек в Петербурге позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, что обеспечит удобство жителей и гостей города, – уверен заместитель гендиректора «РЖД», начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони.

Усилят и пригородные направления в Мельничный Ручей, Тосно, Павловск, Гатчину и Выборг. По прогнозам, объемы пассажирских перевозок пригородными поездами к 2030 году должны вырасти почти в два раза.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании поясняют, что, так как концепция еще не утверждена, сколько из шести направлений возьмут в работу – одно или сразу несколько, – пока неизвестно.