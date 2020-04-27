Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 апреля 2020: Смерть второго врача и заболевание 50 сотрудников Мариинской больнице

Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 27 апреля 2020 года выглядят удручающими. Медики продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Массовое заболевание медработников произошло на этот раз в Мариинской больнице. Там коронавирусом, предположительно, заболели около 50 работников, у 17 из них коронавирус официально подтвержден. Из-за этого стационар Мариинский больницы перестает принимать обычных больных. Он полностью перепрофилирован под инфекционные койки.

- Последние новости по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 27 апреля выглядят так: За сутки 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, - рассказывают в оперштабе Петербурга. - Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3077 случаев заражения COVID-19. Умерло 27 человек. Выздоровело 489 человек. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8410 человек.

На карантине в Санкт-Петербурге на 27 апреля находится 3740 человек. Из них 54 - в обсерваторе, 493 - на самоизоляции, 3193 - контактные.

В Санкт-Петербурге умер еще один врач, у которого был подтвержден коронавирус. У 51-летнего заведующего отделением нейрохирургии Алексея Филиппова развилась пневмония. До этого он две недели был на карантине в Александровской больницы.

Но есть и положительные новости. В Санкт-Петербурге начнут лечение больных с помощью плазмы крови от выздоровевших пациентов. Об этом сообщил депутат Вишневский со ссылкой на председателя Комитета по здравоохранению Петербурга.

А индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге резко прыгнул вверх в минувшие выходные. Можно надеяться, что это приведет к меньшему числу заболеваний.