Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 мая 2020 года: в «ковидных» больницах начали работать санпропускники

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе на утро 3 мая 2020 года в Санкт-Петербурге. Количество заразившихся COVID-19 в Северной столице остается высоким. По последним данным, в Петербурге за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию подхватили 323 человека. Всего по России эта цифра равняется 9623 случаям.

- За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 98 петербуржцев. Их по выздоровлению выписали из стационаров, - отмечают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. - А вот смертей от коронавируса за минувшие 24 часа не зафиксировано. Таким образом, на сегодня в общей сложности в Петербурге погибли 33 пациента с подтвержденным COVID-19, а вылечились – 877.

Сообщается, что за последние сутки в Петербурге на коронавирус были обследованы 7737 человек. Известно также, что на карантине сейчас находятся 3282 жителя.

Однако не все из них добросовестно соблюдают режим строгой самоизоляции. Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели профилактические рейды и выявили сотни нарушителей. Некоторые отделались предупреждением, а 11 человек получили штрафы.

2 мая стало особенным днем для сотрудников и пациентов НИИ Вредена, которые оказались запертыми в больнице на карантин. Все ограничения были сняты, и люди, наконец, смогли отправиться к семьям. С завершением вынужденной изоляции, которая длилась почти месяц, рассказал в видеообращении врач НИИ Вредена Дмитрий Пташников

Совершенно иная ситуация сложилась в НИИ Джанелидзе. Здесь случилась вспышка коронавируса – по официальным данный, опасную инфекцию подхватили 111 врачей. Однако медики не исключают, что зараженных может быть вдвое больше.

Чтобы снизить распространение коронавируса среди медиков, в петербургких больницах, где лечат пациентов с COVID-19, начали действовать санитарные пропускники – помещения, в которых люди проходят дезинфекцию. Как сообщили в пресс-службе Смольного, это необходимо для того, чтобы «грязные» и «чистые» потоки персонала нигде не пересекались.