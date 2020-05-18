Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 мая 2020: готовимся к выходу на плато и тренируем легкие

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 мая 2020 впервые за долгое время обнадеживают. Город, возможно, стоит на пороге перед выходом на плато. Все может произойти уже на следующей недели, если цифры не будут расти. Об этом заявил глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу Евгений Шляхто.

Однако ситуация удручает тем, что в стационарах больше половины ИВЛ уже заняты больными. За предыдущие сутки, тем не менее, число заболевших упало.

- За сутки в Санкт-Петербурге зафиксирован 451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, - сообщил в оперштабе Санкт-Петербурга. - Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 10 462 случая заражения COVID-19. За сутки умерли еще 5 человек, всего за время эпидемии умерло 85 человек. Выздоровело в городе от коронавируса 2 175 человек. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8 200 человек. На карантине находится 3 671 человек. Из них 198 - в обсерваторе, 868 - на самоизоляции, 2605 - контактные.

Еще одно студенческое общежитие в городе закрыли на карантин. Из-за трех вьетнамских студентов, заболевших коронавирусом, общежитие Лесотехнического университета стало обсерватором.

Тем временем, врач из больницы Святого Георгия рассказал, как можно тренировать легкие, чтобы избежать аппарата ИВЛ в случае заболевания. Для этого стоит надувать обычный воздушный шарик.

В Санкт-Петербург, к слову, продолжают возвращаться россияне из-за границы. Очередной борт привез горожан из Австрии и Венгрии.