Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 мая 2020 года: уменьшение числа заболевших и новый антирекорд самоизоляции

«Комсомолка» собрала все последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 26 мая 2020 года. Вновь в Северной столице увеличилось число горожан, заболевших опасной инфекцией.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 13 713 случаев заражения COVID-19. 3590 пациентов выздоровели, а 138 – умерли. За прошедшие сутки коронавирусом заболели 374 человека, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

По словам губернатора Александра Беглова, на прошедшей неделе в Санкт-Петербурге наконец-то уменьшилось число заболевших коронавирусом. Однако – всего на 7%. В итоге общей картины это не меняет. Все потому, что в городе количество заражений за день все еще больше, чем выздоровлений.

Со Смольным согласны и ученые, которые твердят о том, что ограничения в Северной столице снимать пока преждевременно. Для послаблений должны быть соблюдены три условия, о которых «Комсомолка» написала отдельно. Если кратко, то в городе основной проблемой остается количество свободных коек.

Очередной антирекорд самоизоляции установили петербуржцы. Индекс опустился до 1,2 балла из пяти. Это свидетельствует о том, что на улице очень много людей. К слову, ради соблюдения горожанами обязательного масочного режима власти города выделили по 800 рублей, которые успешно дошли до 1,8 млн петербуржцев.

Добавим, что жителей Северной столицы настоятельно попросили не «лечиться» от COVID-19 с помощью алкоголя. Разрушителями мифов стали сотрудники городского управления Роспотребнадзора.