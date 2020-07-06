Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 6 июля 2020 года: тусовки на Рубинштейна и алкоголь, поднятый на 7 этаж по простыням

В Северной столице продолжает бушевать пандемия. На 6 июля 2020 года о коронавирусе в Санкт-Петербурге известно следующее: количество заразившихся COVID-19 составило 275 человек. При этом число выздоровевших достигает 248. К сожалению, есть и печальная статистика: за минувшие сутки от опасной инфекции умерли 42 человека.

Таким образом, в общей сложности в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились 25 536 человек. Количество выздоровевших составляет 19 994 человека, погибших – 1345.

В Ленинградской области картина более радужная. За прошедшие сутки в регионе ковид подхватили 53 человека. Пятеро пошли на поправку. Летальных случаев, к счастью, нет.

Статистика по заболеваемости коронавирусом

Однако не все считают коронавирус опасным. Не обращая внимания на пандемию и социальную дистанцию, петербуржцы устроили шумную вечеринку на улице Рубинштейна. Молодые люди пели, танцевали и курили кальяны.

Однако их отдых омрачили полицейские и ОМОН, которые в ночь на 5 июля отправились в рейд по злачным местам Северной столицы. В результате проверки было составлено около полусотни протоколов о нарушениях.

С издержками пандемии столкнулись и любители культурного отдыха. На третий день работы Ботанического сада петербуржцы выстроились в длинную очередь на вход. Однако социальную дистанцию люди соблюдали.

Радостная новость и для тех, чьи родственники долго не могли вылететь из Китая в Россию. В воскресенье в Пулково приземлился рейс с петербуржцами на борту. Теперь всем им предстоит две недели соблюдать строгую самоизоляцию.

Ну а те, кто на ней особо заскучал, придумывают самые разные способы себя развлечь. Так, житель дома на улице Маршала Блюхера связал простыни и, словно Рапунцель свои золотистые волосы, сбросил их с 7 этажа, попросил соседей привязать к ним пакет с алкоголем. Операция прошла успешно.