2020-07-09T19:16:45+03:00
Общество

График работы метро в Санкт-Петербурге изменится с 13 июля 2020: Расписание и новые правила для пассажиров

С 13 июля 2020 года метро в Санкт-Петербурге будет работать по старому, докарантинному графику - до часа ночи
Анна ПОСЛЯНОВА
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А вот в плане безопасности в метро изменится мало что: маски и санобработка все еще в силеА вот в плане безопасности в метро изменится мало что: маски и санобработка все еще в силеФото: Артем КИЛЬКИН
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13 июля 2020 года – день, которого ждали, пожалуй, все горожане: метро Санкт-Петербурга, наконец, перейдет на нормальный режим работы.

– С понедельника петербургский метрополитен возвращается к работе по обычному графику: станции будут закрываться на вход по летнему расписанию, – порадовали в Смольном. – Решение о возвращении привычного режима работы метрополитена принято правительством по согласованию с Роспотребнадзором.

Три месяца подземка закрывалась на вход в 22:00 – на два часа раньше, чем по стандартному летнему расписанию. На такой усеченный режим она перешла 1 апреля, а еще раньше – 28 марта – начала работать по графику выходного дня, то есть с увеличенными интервалами между поездами.

Одновременно с закрытием в 22:00 в работу метро внесли еще одно новшество: закрыли на вход и выход 17 вестибюлей на станциях, у которых их несколько. Правда, спустя полтора месяца – 12 мая – эту меру отменили и в закрытых оставили лишь вестибюли «Новокрестовской», где затеяли ремонт.

График работы метро Санкт-Петербурга изменится с 13 июля 2020. Фото: Артем КИЛЬКИН

График работы метро Санкт-Петербурга изменится с 13 июля 2020.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы сбалансировать непривычную для мегаполиса ситуацию с подземкой, закрытой уже в десять вечера, усилили работу дублирующих автобусных маршрутов. Автобусы ходили вдоль веток подземки с 22:00 до 01:00, а интервал составлял от 8 до 20 минут.

Теперь город стал потихоньку возвращаться в жизни, а пассажиропоток – стремиться к докарантинному уровню. А потому график работы метро вернули к привычному. Кстати, в плане безопасности изменится мало что, ведь «ежедневная усиленная санитарная обработка вестибюлей и подвижного состава будет продолжаться».

А вот ночной поезд-челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной», как пояснили в Петербургском метрополитене, в стандартное летнее расписание не входит. Его запустят отдельным распоряжением властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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