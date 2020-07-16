2020-07-16T00:43:16+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 июля 2020 года: причины рекордной смертности и снижение числа новых заболевших

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 июля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 июля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» подготовила все последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 16 июля 2020 года. Увы, но в городе опять выявили большое число зараженных опасной инфекцией.

- В Санкт-Петербурге за минувший день коронавирус выявили еще у 264 человек. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 28 406 горожан. В числе выздоровевших уже 21 746 пациентов. Смертей в общей сложности 1676, - сообщает Оперштаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

«Комсомолка» попыталась разобраться, откуда в Санкт-Петербурге взялась рекордная за последние 10 лет смертность. Различные эксперты выдвинули несколько интересных версий – недочеты статистики, влияние «информационной волны», а также последствия хронических болезней.

При этом в Северной столице продолжает падать число новых инфицированных. Снижение заболеваемости фиксируют уже пять дней подряд.

За петербуржцами, которые застряли в Москве после прилета с Бали, наконец-то приехал автобус, да еще и комфортабельный. Совсем скоро 47 человек окажутся дома. Не исключение, что они добились своего после жалоб в соцсетях.

Добавим, что журналистка «Комсомолки» посетила Эрмитаж в первый день открытия после пандемии коронавируса. Да, без толп туристов музей выглядит по-особенному. Но ряд вынужденных ограничений вроде двухчасовых сеансов меняет восприятие экспозиций куда серьезнее.

Что касается Ленобласти, то на 16 июля там выявили 5177 случаев коронавируса. 4289 пациентов уже здоровы. Умерло с начала пандемии 42 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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