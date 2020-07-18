Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 июля 2020 года: итоги активной фазы пандемии и разрешение медикам совмещать работу

«Комсомолка» подготовила традиционные последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 18 июля 2020 года. Инфекция пока никуда не исчезает, как и количество горожан, которые ежедневно ею заражаются.

- В Санкт-Петербурге за минувший день коронавирус подтвердился еще у 244 человек. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 28 906 горожан. В числе выздоровевших уже 22 051 пациент. Смертей в общей сложности 1728, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Северную столицу посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который подвел итоги активной фазы пандемии коронавируса и назвал городскую медицину одной из лучших в России. Особенно федерального чиновника впечатлило оперативное создание временного госпиталя на тысячу коек в «Ленэкспо», несмотря на то что туда однажды заглянула прокуратура после жалоб пациентов.

Для медработников Северной столицы с 20 июля введут послабления. Теперь врачам разрешат совмещать работу, а к тяжелобольным пациентам могут приходить сиделки. Но просто так посетить родственника или друга в больнице по-прежнему нельзя. Вдобавок губернатор Александр Беглов решил продлить выплаты медикам и соцработникам вплоть по 15 сентября. Деньги смогут заработать и те, кто уже выздоровел от коронавируса и готов сдать плазму для лечения тяжелобольных. Таким горожанам отчислят по 5 тысяч рублей.

Добавим, что Детская больница Святой Ольги с 20 июля 2020 года снова превратится в обычный стационар. Больше двух месяцев там были только юные петербуржцы с коронавирусом или подозрением на него.

Не забываем и про Ленобласть – по данным на 18 июля, там выявили инфекцию у 5269 человек. 4329 пациентов уже здоровы. Умерло с начала пандемии 46 человек.