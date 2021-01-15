Несмотря на пандемию, в Петербурге все же отметят Крещение в привычном формате. В городских храмах пройдут церковные службы, во всех районах будут организованы купели. Однако жителей города предупреждают: бездумно лезть в прорубь неподготовленным ныряльщикам не нужно.- Известно, что традиция окунаться в воду началась с того, что паломники шли к реке Иордан, где крестился Христос, и купались там, - поясняет иерей Богдан Полевой. – Но там тепло, климат другой. А когда этот обычай пришел на Русь, то все превратилось скорее в народные гуляния. И потому хочу напомнить, что суть Крещения не в купании в ледяной воде, а в том, чтобы прийти в церковь и отстоять службу. Конечно, у купели вы можете сделать фото для Инстаграма, но грехи вода, поверьте, не смоет.Десять раз подумать прежде, чем лезть в прорубь, петербуржцам советуют и медики. Как отметил профессор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Евгений Зиновьев, отказаться от плавания в ледяной воде следует тем, у кого имеются неврологические и сердечные болезни, а также проблемы с легкими и мочеполовой системой.- Не следует лезть в купель и тем, кто перенес коронавирус, - предостерегает врач. – Последствия его наблюдаются даже спустя полгода: нарушение дыхания, повреждение легких… Лучше не провоцировать. А тем, кто все же решит окунуться, рекомендую долго в воде не задерживаться и не разгуливать по льду, бравируя, что вам не холодно. И алкоголь пить тоже не надо. Лучше зайти в теплое помещение и согреться чаем. Это поможет избежать обморожения.«Надевайте нескользящую обувь»Как рассказали в региональном управлении МЧС, купели будут оборудованы в каждом районе города. Их адреса и время работы сотрудники ведомства сообщат на своем официальном сайте накануне праздника. К радости горожан, главную иордань – у Петропавловской крепости – оставят. Ее соорудят на традиционном месте с соблюдением всех «антикоронавирусных» норм.- Мы настоятельно просим жителей купаться только в специально оборудованных местах, - подчеркнул начальник Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько. - Купели будут работать только в определенное время. Всех, кто придет после их закрытия, к купаниям не допустят. Но если появится очередь, работа будет вестись до последнего человека. Для нас важно, чтобы в этот день не было несчастных случаев.У каждой проруби будут дежурить спасатели врачи, сотрудники ГУ МЧС. Также специалисты оборудуют теплые палатки для переодевания. Их время от времени будут дезинфицировать. Всех, кто все же отважится окунуться в воду, сотрудники МЧС просят надевать нескользящую обувь. Ушибы и переломы от падений в крещенскую ночь – одна из самых частых травм.Трескучих морозов не будетЧто же касается погоды, то трескучих морозов ждать не следует. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в ночь на 19 января в городе потеплеет до -3…-8 градусов. Также ожидается западный ветер и, наверняка, снег.- В прошлом году у нас не было возможности делать купели – реки не замерзли, - отметил он. – Сейчас ситуация изменилась: замерз Финский залив, а на Неве толщина льда составляет 15-20 сантиметров.Желающим окунуться в купель также напоминают, что вода в реках одинаково святая в любое время суток, и не нужно всем сразу приходить к прорубям ночью и создавать очереди. На прошлое Крещение в прорубь нырнули почти 50 тысяч петербуржцев. Ожидается, что в этом году людей будет меньше.КОНКРЕТНОГде окунуться в Ленобласти и ПетербургеВыборгский р-н: ул. Никольская 13, озеро Среднее Суздальское (храм Спаса Нерукотворного Образа)Когда: с 21:00 18.01 до 04:00 19.01С 09:00 19.01 до 21:00 19.01Большая Озерная д. 84, озеро Среднее Суздальское (храм Святого Александра Невского)Когда: С 21:00 18.01. до 04:00 19.01.С 09:00 19.01.20 до 21:00 19.01.Колпинский р-нп. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217. Река Нева (храм святого благоверного великого князя Александра Невского)Когда: С 18:00 18.01. до 24:00 19.01.2021Колпино, ул. ул. Пролетарская, 2, река Ижора (Свято-Троицкий собор)Когда: С 18:00 18.01. до 24:00 19.01.Красносельский р-нСтаро-Паново, ул. Набережная, д. 45, храм святых мучеников Адриана и Наталии (купель внутри здания )Когда: С 20:00 18.01. до 00:30 19.01.С 12:00 до 22:00 19.01.п. Горелово, ул. Коммунаров, д.145, пруд (храм священномученика Фаддея, архиепископа Тверского).Когда: С 13:00 18.01. до 02:00 19.01.С 12:00 до 18:00 19.01.Кронштадтский р-нСмотровая площадка набережной Петровского парка г.КронштадтаКогда: С 15:00 18.01. до 02:00 19.01.С 12:00 до 24:00 19.01.Курортный р-нСестрорецк, Петровская набережная, д.1 Озеро Сестрорецкий Разлив (храм святых апостолов Петра и Павла).Когда: С 18:00 18.01. до 24:00 19.01.п. Песочный, ул. Мельничная, д.32, Часовня Преподобного Серафима СаровскогоКогда: С 12:00 до 24:00 19.01.20Петроградский р-нКупель у Петропавловской крепости (напротив Трубецкова бастиона)Когда: С 12:00 до 21:00 19.01.2021Аптекарская наб., возле дома № 8, река Большая Невка (храм Преображения Господня лейб-гвардии Гренадерского полка)Когда: С 21:00 18.01.до 22:00 19.01.Петродворцовый р-нг. Петергоф, Санкт‑Петербургский пр., д. 32, Ольгин прудКогда: С 13:00 до 24:00 19.01.п. Стрельна, СПб шоссе, д. 15, пруд (Троице-Сергиева Приморская пустынь)Когда: С 18:00 18.01. до 03:00 19.01.С 12:00 до 21:00 19.01.п. Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 115, Знаменка, пруд (храм святых Апостолов Петра и Павла).Когда: С 18:00 18.01. до 04:00 19.01.С 12:00 до 22:00 19.01.п. Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 109, Михайловка, пруд (храм святой княгини Ольги).Когда: С 13:00 до 18:00 19.01.Приморский р-нТерритория яхт-клуба «Геркулес», ул. Беговая, д. 19Когда: С 13:00 до 22:00 19.01.Пушкинский р-нг. Пушкин, Колонистский Пруд (собор святой великомученицы Екатерины)Когда: С 20:00 18.01. до 06:00 19.01.Волосовский муниципальный район ЛО- Каложицкое СП, д. Каложицы (купель у часовни святого Пантелеймона Целителя) р. Хревица, Святой источникВолховский муниципальный район- Староладожское С П, Старая Ладога, ул. Поземская, у храма Иоанна Предтечи, на берегу реки Волхов, искусственное сооружениеВсеволожский муниципальный район- Токсовское ГП, ж/д станция Кавголово, оз. КавголовскоеВыборгский муниципальный район- Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)- Выборгское ГП, Выборгский залив, акватория лодочной станции, Набережная 40-летия ВЛКСМ- Полянское СП, п. ст. Приветнинское, Финский залив, бухта ТихаяПриозерский муниципальный район- Красноозернинское СП, оз. Красное вблизи дер. Красноозерное- Приозерское ГП, г. Приозерск, вблизи крепости «Корела», река Вуокса- Плодовское СП, п. Плодовое, озеро Отрадное- Мичуринское СП, п. Мичуринское, ул. Озерная, д.3, оз. Мичуринское- Ромашкинское СП, п. Саперное, озеро СапернинскоеЛомоносовский муниципальный район- Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, озеро ГоравалдайскоеКировский муниципальный район- Путиловское СП, д. Петровщина, прудСланцевский муниципальный район- Старопольское СП, д. Пенино, купель прихода церкви Рождества Святой БогородицыГатчинский муниципальный район- Вырицкое ГП, пос. Вырица, начало проспекта Володарского, пляж «Шудибиль»- Дружногорское ГП, с. Орлино, ул. 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