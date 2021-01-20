«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 20 января 2021 года. За прошлый день в Северной столице инфекция подтвердилась еще у 3281 человек. В Комздраве отмечают благоприятную динамику эпидситуации – число заболевших COVID-19 и госпитализаций за неделю уменьшилось на 20 и 22 процента соответственно. Однако специалисты ждут новый всплеск инфекции.- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 304 045 человек. Умерли от инфекции 8971 горожанина (+69 за сутки), а выздоровели 190 562 (+2259 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.К слову, от инфекции привились уже 24 817 человек, причем за последние сутки установлен рекорд по числу вакцинаций. Тем временем в НИИ имени Смородинцева продолжают работать над созданием вакцины от коронавируса в виде спрея для носа. Препарат уже испытывают на животных, но в серийное производство он выйдет в лучшем случае в 2022 году.«Комсомолка» подробно рассказала о том, как именно власти организуют массовую вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге. Смольный не будет следовать московскому сценарию, где, например, прививочные пункты появятся в торговых центрах. Да и выдача «ковид-паспортов» не предвидится.Добавим, что в Северной столице коронавирусом заболела еще одна звезда. На этот раз инфекцией заразился экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. У него держится высокая температура, а легкие легенды петербургского клуба серьезно поражены.В Ленобласти ситуация по пандемии все еще без резких взлетов или падений: за сутки в 47-м регионе заболели 226 человек (28 035 всего). Выздоровели 25 167 (+214) жителей области, а умерло 336 (+8).