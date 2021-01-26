Адвокат рассказал о состоянии женщины, пострадавшей на незаконном митинге в Петербурге

У женщины, которую ударил силовик на незаконном митинге в Петербурге, заподозрили сотрясение мозга после выписки из больницы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Адвокат женщины, которую силовик ударил ногой на незаконном митинге в Санкт-Петербурге, сообщила об ухудшении состояния здоровья пострадавшей. Напомним, Маргарита Юдина подошла к сотрудникам правоохранительных органов в разгар акции с вопросом, куда они ведут очередного задержанного. После этого ее пнули, от чего она упала и ударилась головой об асфальт. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести и выписали в конце следующего дня.

- Симптомы похожи на сотрясение мозга. Мы сегодня провели целый день вместе, Маргарите стало хуже. Голова болит и тошнота – в общем, те симптомы, с которыми ее не должны были выписывать, - рассказала «КП-Петербург» юрист Валерия Ветошкина.

Ранее сообщалось, что Маргарита Юдина сама пожелала вернуться домой к детям, в больнице заверили, что оказали ей всю необходимую помощь. Пострадавшую в палате навестил лично начальник начальник Управления организации общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Музыка. Он принес извинения от имени полиции и объяснил, что «это не их методы». Сотрудника обещали наказать. Сама Юдина чуть позже простила силовика, пнувшего ее, который тоже заглянул в больницу.

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