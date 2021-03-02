Уже бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин официально покинул Смольный. О том, что чиновник решил уйти из состава городского правительства, стало известно 15 февраля. Елин, как и полагается, отработал две недели и оставил место.- 1 марта Евгений Елин освобожден от должности вице-губернатора. Полномочия по контролю за работой исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, которые он курировал, переданы другим вице-губернаторам, - сообщает пресс-служба городского правительства.Пока координировать и контролировать деятельность Комитета имущественных отношений будет Эдуард Батанов. А Комитет по экономической политике и стратегическому планированию, также как и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле отданы под присмотр Максима Соколова.Напомним, что в Петербурге Евгений Елин прославился советам много не есть по ночам, спорами с ресторанным сообществом и просьбой не приезжать в город на Новый год. В новой должности экс-чиновник будет осваивать космос – руководить строительством частного космодрома для крупной российской компании.