Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 марта 2021 года: Отсутствие тяжелых реакций на вакцину и лидерство по заболеваемости в России

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 13 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» подготовила для читателей подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 13 марта 2021 года. За минувший день в Северной столице подтвердили еще 957 случаев заражения инфекцией. Смольный хоть и говорит о плато по заболеваемости, но предупреждает о высокой вероятности новой инфекционной вспышки.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге медики обнаружили COVID-19 у 378 705 человек. Умерли от инфекции 11 573 горожан (+46 за сутки), а выздоровели 326 101 (+2861), - сообщили в Оперштабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Власти Санкт-Петербурга продолжают твердить о необходимости вакцинации для создания иммунной прослойки населения к туристическому сезону. Вице-губернатор Олег Эргашев обозначил, что в городе должны быть привиты от коронавируса минимум 1,2 млн человек к началу августа 2021 года. Жителей Северной столицы успокаивают, что «Спутник V» безопасен – медики не выявили тяжелых реакций на вакцину от COVID-19 ни у одного человека.

В Роспотребнадзоре тем временем сообщили, что коронавирусом переболели 7% жителей Санкт-Петербурга. По словам главного санитарного врача в городе Натальи Башкетовой, Северная столица даже удерживает пальму первенства среди всех регионов России по заболеваемости инфекцией.

В Ленобласти на 13 марта картина по коронавирусу по-прежнему стабильная: плюс 122 заражения (37 642 с начала пандемии), 215 выздоровлений (34 973 всего) и восемь смертей (747).