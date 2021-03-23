Почему Евгении Васильевой разрешили провести выставку картин в Академии художеств в Санкт-Петербурге

Почему Васильевой разрешили сделать выставку в Академии художеств в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В культурной жизни Северной столицы разразился скандал. 16 марта 2021 года в городе открылась выставка картин бывшей чиновницы Министерства обороны Евгении Васильевой, которая была осуждена за хищение более 600 миллионов рублей. Выйдя из тюрьмы, экс-чиновница решила заняться искусством, получила образование и даже стала почетным членом Академии художеств. "Комсомолка" решила разобраться, почему Евгении Васильевой разрешили проводить выставку картин в Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Студенты и преподаватели вуза имени Репина выразили открытый протест: "Просим вас немедленно убрать из научно-исследовательского музея Академии художеств все произведения Васильевой. Подобному акту вандализма не место в станах академии", - обратились они в директору музея и ректору вуза Семену Михайловскому. Однако тот на бунт никак не отреагировал.

Студенты и преподаватели академии выразили протест против выставки Васильевой, но это не изменило решение музея открыть экспозицию Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выставка проходит не в стенах вуза, а музея, который волен выставлять кого захочет на свое усмотрение. В целом, это может сделать любой известный или начинающий художник. "Комсомолка" пыталась выяснить этот вопрос у директора музея Алексея Мудрова. Однако каждый раз у него начиналось "срочное совещание".

Министерство культуры также пояснило, что по законодательству музеи являются самостоятельными субъектами и выставочную работу осуществляют на основании их учредительных документов. Целесообразность создания той или иной экспозиции они устанавливают сами.

Картины разместили на двух этажах музея Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Заперт какой-либо культурной деятельности может быть осуществлен только судом в случае нарушения законодательства, - добавили в Минкульте.

Сама же Васильева заявила, что к выбору места и организации выставки она никакого отношения не имеет. Этим занимались ее меценаты.

- Ко мне обратились коллекционеры, которые собирают мои работы, и попросили предоставить работы, - пояснила Васильева. - Я их предоставила.

Особо занятно работы Васильевой выглядят на фоне античных слепков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Также экс-чиновница уверена, что критика ее работ - это не страшно и она ни на кого не обижается. Как она отметила на открытии выставки: "В истории очень много примеров негативной реакции на художников, которые потом были признаны великими фигурами в сфере истории искусств".

Сама же художница заявила, что отношения к выбору места для выставки не имеет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, Евгения Васильева стала известна осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в Министерстве обороны, в ходе которого с поста уволили министра Анатолия Сердюкова. По материалам уголовного дела, Васильева причастна к краже имущества дочерних структур холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей. В итоге суд установил, что лично Васильева причинила ущерб государству на 647 миллионов рублей. В квартире чиновницы было найдено более 1,5 тысяч ювелирных изделий. Женщину приговорили к 5 годам колонии общего режима. Однако уже 25 августа 2015 года она досрочно вышла на свободу.

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