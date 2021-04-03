Слезы на глазах и тихие слова: в Петербурге вспомнили погибших при теракте в метро

Алена Медянцева держит фото своей мамы Ирины, которая закрыла ее собой в момент взрыва и тем спасла. Фото: Артем КИЛЬКИН

3 апреля навсегда вписано в историю Петербурга как одна из самых черных дат. Ровно четыре года назад в городе произошел теракт, для многих разделивший жизнь на «до» и «после». И хоть с момента трагедии прошло достаточное время, а виновные получили длительные тюремные сроки, для родных погибших и пострадавших боль все также остра.

- Я бы хотела все забыть, но каждый день вижу лицо своей дочери... - рассказала корреспонденту «КП-Петербург» глава ассоциации «Надо жить» (объединяет пострадавших Беслана, «Норд-Оста», Волгодонска, Синая) Ирина Антонова, дочь которой чудом осталась жива, но была сильно ранена при взрыве. - У кого-то продолжаются операции и лечение. Уже шесть пострадавших получили разные группы инвалидности, и им, как и многим пережившим этот ужас, нужны санаторно-курортное лечение, препараты, наблюдение врачей. Медицинская помощь бесплатная, но далеко не вся.

В Петербурге прошли траурные мероприятия к четвертой годовщине теракта в метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дочь Антоновой Эвелина, Эва, как зовет ее мать, лечится до сих пор. Тогда, в момент теракта, она сидела прямо напротив смертника. Взрывом ей изуродовало лицо и обожгло всю верхнюю часть тела. Девушка пережила несколько операций, а деньги на восстановление ей собирали всем миром.

Слов почти не было, только слезы. Фото: Артем КИЛЬКИН

На себе чувствует последствия трагедии и пенсионерка Наталья Кириллова. Ее засыпало телами волной от взрыва и повредило ноги.

- На меня тогда упали люди, нога вывернулась в сторону, а колено и так было больным. Но, получается, эти люди накрыли меня собой и спасли от смерти, - вспоминает она.

С момента теракта у Натальи перестало слышать одно ухо. Нога постоянно нуждается в уходе - женщина ходит с палочкой, а по ночам пенсионерку мучают страшные головные боли.

Родных погибших сплотила общая боль. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впрочем, на судьбу пострадавшие, а их было больше ста, стараются не жаловаться, ведь им повезло - они выжили. А 15 человек - погибли. Среди них была и известный кукольный мастер Ирина Медянцева. Она ехала в вагоне со дочерью Аленой и закрыла ее своим телом. Девушка спаслась. Сейчас она живет в Новгороде и не слишком любит общаться с прессой, а дело матери продолжает ее сестра Юлия.

Жертвами теракта стали и молодые - самому младшему исполнилось всего 17 и пожилые - старшему из погибших было 70 лет. Это были и приезжие и коренные ленинградцы-петербуржцы, но всех их в городе помнят и чтут одинаково, как своих.

Утром в Троицком соборе Петербурга прошла панихида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Все мы помним эти страшные события четырехлетней давности, многие потеряли близких. Трагедия объединила людей самых разных взглядов, профессий, национальностей и вероисповедания. Мы должны и дальше помогать друг другу в любых ситуациях, - отметил глава Комитета по социальной политике Санкт Петербурга Александр Ржаненков, представлявший Смольных на траурных мероприятиях.

Здесь также было немноголюдно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сами церемонии оказались немноголюдными и тихими. Впрочем, так хотели родные погибших. В полдень 3 апреля Троице-Измайловском соборе прошла скромная панихида, а в 13:00 на платформе станции «Технологический институт», куда четыре года назад прибыл изуродованный состав, возложили цветы. Здесь практически не было слов, но были слезы и тихое молчание.

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