Следственный комитет требует арестовать директора и замдиректора сгоревшей "Невской мануфактуры" в Петербурге

СК требует заключить под стражу директора и замдиректора сгоревшей "Невской мануфактуры" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитете в среду, 14 апреля 2021 года, потребовал заключить под стражу генерального директора сгоревшей "Невской мануфактуры" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело о выполнении работ и предоставлении услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Помимо того, что историческое здание Санкт-Петербурга сгорело дотла, пострадали три пожарных и еще один погиб.

- Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Макеева и Алексея Михневича, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На протяжении шести лет проверки выявляли нарушения, но руководство ничего не исправляло Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар на "Невской мануфактуре" начался в полдень 12 апреля. Огонь очень быстро охватил здание, обвалилась крыша, перекрытия этажей. Однако, как выяснила "Комсомолка", трагедия могла произойти намного раньше. За последние шесть лет из десяти проверок пожарной инспекции руководство "Невской мануфактуры" ухитрилось завалить девять. Нарушений было очень много, в итоге накопилось более 90, которые директор с его замом не исправляли.

- Автоматические установки пожаротушения неисправны, в гидрантах нет воды, помещения не оборудованы системой дымоудаления и автоматического пожаротушения, - приводится в базе протокол одного такого визита.

Спасатели уже третьи сутки продолжают тушить пожар. Все еще тлеют завалы, когда работа будет закончена, пока сказать сложно.

В первый день пожара погиб спасатель, еще трое пострадали. Один из них уже выписан из больницы, двое получили тяжелые травмы, поэтому еще находятся на лечении. В пик пожара огнем было охвачено более 10 тысяч квадратных метров здания. Обвалилась крыша, перекрытия этажей. Среди пострадавших оказались не только люди, но и животные. На территории "Невской мануфактуры" располагался кошачий приют "Пушистые лапки". 11 хвостатых удалось спасти, одна кошка разбилась, спасаясь от огня. Еще 11 сейчас пытаются найти.

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