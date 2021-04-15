На «Невской мануфактуре» четвертый день ликвидируют последствия пожара

На месте сгоревшей "Невской мануфактуры" четвертый день продолжаются работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники петербургского управления МЧС продолжают работать на территории предприятия «Невская мануфактура». Здесь четвертый день ликвидируют последствия страшного пожара, полностью уничтожившего историческое здание и стоившего жизни 31-летнему пожарному Илье Белецкому.

- Все очаги горения ликвидированы, есть тление в завалах. Идет проливка этих завалов и стен здания. Идет ликвидация последствий пожара, - сообщили «КП-Петербург» в Информационном центре городского управления МЧС.

Напомним, что пожар на «Невской мануфактуре» возник утром 12 апреля. В пиковый момент площадь возгорания превышала 10 тысяч квадратных метров. В результате ЧП в историческом здании, имеющем статус объекта культурного значения, обрушилась крыша и все перекрытия. Частично рухнула стана корпуса.

Власти Петербурга уже потребовали восстановить здание, отметив, что любая застройка на его месте запрещена законом. Тем не менее, на территории вокруг запланировано создание крупного жилого комплекса.

В результате пожара трое сотрудников МЧС пострадали (двое находятся в тяжелом состоянии, один - выписан на амбулаторное лечение), а 31-летний прапорщик Илья Белецкий погиб, когда выводит людей из горящего здания. Он - посмертно - и двое тяжело пострадавших пожарных награждены Орденами мужества.

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