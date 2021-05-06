«Говорит, что ей не нужны мои деньги»: 90-летний Иван Краско прокомментировал новость о своей предстоящей свадьбе с молодой поклонницей

Иван Краско с юмором рассказал о своей новой невесте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новости о 90-летнем народном артисте России Иване Краско не перестают удивлять его поклонников. Еще недавно страна следила за его четвертым браком с юной женой Натальей Шевель. Свадьба наделала немало шума, ведь девушка была на 60 лет младше своего супруга. Поначалу пару это не смущало, однако брак долго не продлился. Сейчас Наталья живет в Израиле, недавно она отпраздновала свое 30-летие и намекнула на новые отношения. В это время самого Ивана Краско преследовала череда слуха. То найдут якобы внебрачного ребенка сына Ивана Ивановича - Андрея Краско, то у самого артиста объявится еще одна "дочка". Однако все эти новости в итоге оказались "пустышками".

Теперь Иван Краско вновь попал в заголовки СМИ - "народный артист женится в пятый раз". Пресса нашла якобы новую невесту артиста, с которой его запечатлели на даче. "Комсомолка" отыскала эту женщину в социальных сетях. Что удивительно, ее зовут также, как и предыдущих жен Ивана Ивановича - Наталья. Если верить странице в социальной сети, женщине - 42 года, родом она из Белгорода. Ранее Наталья, судя по всему, уже была в браке, сейчас она воспитывает ребенка.

Женщина уверяет, что готова сыграть свадьбу с Иваном Краско Фото: СОЦСЕТИ

На ее личной странице красуется загадочный статус: "Скоро в вашей жизни произойдут большие изменения. Будьте готовы к счастью. Вы достаточно пережили, пришло время перемен!". Личные сообщения у дамы закрыты.

Ивана Краско заметили с новой поклонницей на даче Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако новость о браке "КП-Петербург" согласился прокомментировать сам Иван Краско. Услышав вопрос журналиста, артист рассмеялся.

- Нашлась какая-то женщина, довольно симпатичная, - посмеялся Иван Краско в разговоре с "КП-Петербург". - Мы на дачу съездили. Она моя поклонница и ухаживает за мной. Я ей говорю: "Ты обратила внимание, что я к тебе не пристаю? Мне это не нужно". Она говорит: "Да, здесь все честно. С моей стороны тоже никаких материальных претензий к тебе нет". Она готова на свадьбу. Но пока ни о какой женитьбе речь идти не может, хотя поклонницы у меня действительно есть.

Иван Иванович сейчас думает только, как женить своих сыновей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Иван Краско подчеркнул, что сейчас он думает о свадьбе только своих юных сыновей. Артист сейчас живет с со своими детьми и их матерью - Натальей Вяль. Недавно актер перенес коронавирус, после которого он проходил реабилитацию.

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