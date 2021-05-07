«У оппозиции должен появиться новый лидер»: Рэпер Слава КПСС объявил о выдвижении в Госдуму

Слава КПСС будет участвовать в выборах в Госдуму РФ. Фото: instagram.com/kpss_begemot_official

Известный российский рэпер Слава КПСС, он же Вячеслав Машнов, решил выдвигаться в Госдуму в сентябре 2021 года. Об этом музыкант, прославившийся благодаря своей постиронии и победе над Оксимироном в «Версусе», рассказал на прямой трансляции в своем YouTube-канале. Заявление стало неожиданностью даже для Замая, друга Вячеслава, присутствовавшего на стриме.

- Друзья, внимание, это не постирония и не учебная тревога! Я принял решение в сентябре выдвигаться в Госдуму РФ. Я пообщался со своими друзьями из партии «Зеленая альтернатива» (экологическая партия, созданная в 2019 году – Прим.ред.). Там оказались очень хорошие ребята, все вегетарианцы. Если они меня решили поддержать, то я выдвинусь от этой партии. Я надеюсь, что вы, ребята, меня поддержите, - обратился к зрителям Слава КПСС.

Рэпер славится непредсказуемым поведением и вечными шутками. Фото: instagram.com/kpss_begemot_official

Вячеслав Машнов считает, что ему по силам стать новым лидером оппозиции после Алексея Навального, отправленного в СИЗО по делу «Ив Роше». К слову, рэпера замечали на нескольких минувших нелегальных акциях протеста в поддержку блогера-политика. На одном из них музыкант кричал шуточные нецензурные стишки, в том числе предлагал выдвинуть Ольгу Бузову в Госдуму. За это ему дали 7 суток ареста.

- Оппозиция перестала существовать в России. У оппозиции должен появиться новый сильный лидер. Почему не я? Какой уже рэп? Пора заниматься серьезными делами, помогать людям, - уверен Слава.

На одной из нелегальных акциях протеста Слава КПСС выкрикивал лозунги про... женский половой орган. Как итог - 7 суток ареста. Фото: instagram.com/kpss_begemot_official

Насчет будущей политической программы рэпер пока не распространяется – ждет приглашение на какое-нибудь интервью. Но первые наброски уже есть.

- Мы вместе с вами, верю, поменяем все-таки ситуацию во всей России. Будет больше веганских кафе, зеленых парков, будем бороться за озеленение города (Санкт-Петербурга – Прим.ред.). Сделаем жилое пространство пригодным для жизни. Я не угораю, я же сходил на митинги, посмотрел, как люди заряжены на перемены! – отчеканил Вячеслав.

Рэпер заключил с другом Замаем пари – если его все же изберут в Госдуму, то товарищ откажется от мяса на 3 месяца. Поживем-увидим. Что мешает музыканту пойти по стопам Сергея Шнурова?

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