Кержаков поймал метровую треску на отдыхе

Александр Кержаков отправился в отпуск на Баренцево море. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший футболист петербургского «Зенита» и экс-главный тренер томской «Томи» Александр Кержаков показал, как проводит отпуск. Сейчас футболист не связан никакими обязательствами и просто радуется жизни, занимаясь дайвингом - не испугала даже температура в +14 градусов - и рыбача. Добычей спортсмена уже стала метровая треска.

- Когда совместил приятное с приятным. И китов посмотрели, и треску поймал, - похвастался уловом в своем Инстаграме Кержаков.

"Рыба моей мечты". Фото: instagram.com/a.kerzhakov11

На это в тут же отреагировала пресс-служба оргкомитета ЕВРО-2020 в России: «ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЗЬ!», - гласит комментарий с официального аккаунта, намекая на «рыбу моей мечты». Ироничные подписчики тут же предложили вручать треску победителям ЕВРО вместо кубка.

Отметим, что опуск Александр со своей спутницей решили провести не на экзотических островах, а... на Баренцевом море, в поселке Териберка Мурманской области, известном как место съемок фильма «Левиафан». Но, в отличие от тяжелого сюжета картины, в Териберке Кержаков радовался жизни.

Несмотря на +14, дайвинг оказался не хуже, чем в теплых морях. Фото: instagram.com/a.kerzhakov11

Напомним, что осенью 2020 года бывший зенитовец возглавил ФК «Томск» находившийся в самом низу таблицы первой лиги российского футбола. Увы, вытащить клуб из зоны вылета во второй дивизион Кержакову не удалось, но на несколько мест «Томь» поднялась.

Сам петербуржец рассказывал, что получает в Томске около 200 тысяч в месяц и всем счастлив. Его даже не печалят 300 миллионов, потерянные в бытность его игроком «Зенита».

По окончании сезона, в мае 2021-го, соглашение Кержакова с «Томью» закончилось и Александр покинул Сибирь. Его уже прочат на пост рулевого футбольного клуба «Нижний Новгород», только вернувшегося в «элиту» - Российскую Премьер-лигу. Однако официально это не подтверждено.

Ну а пока Александр проводит время с сыном, своей девушкой и наслаждается свободным временем.

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