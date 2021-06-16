«Условия не самые худшие»: Друг Юрия Хованского рассказал о его буднях под арестом

Стало известно о быте и состоянии арестованного блогера Юрия Хованского. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Близкий друг Юрия Хованского, известный блогер и стример Илья Мэддисон, рассказал подробности о буднях своего арестованного товарища. Напомним, владельца YouTube-канала с 4,5 млн подписчиков отправили в СИЗО на 2 месяца по уголовному делу об оправдании терроризма. Хованский признает, что действительно исполнял скандальную песню про «Норд-Ост», где положительно отозвался о теракте и убийствах русских детей. Однако блогер заверяет, что сделал это по глупости, будучи пьяным, и не распространял композицию по Сети, это сделали его злопыхатели.

Как заявил во время прямого эфира на своем Twitch-канале Мэддисон, дело Хованского выглядит не лучшим образом – его статья действительно «жесткая», а арест можно считать знаком того, что итоговый приговор окажется не самым мягким.

Илья Мэддисон (слева) является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Полгода назад таковым был и Юрий Хованский, но у него забрали партийный билет из-за скандального образа жизни. Фото: СОЦСЕТИ

- Удалось мне найти людей, которые помогают Юрию в этой ситуации, которые организовали адвокатов. Они плюс-минус на связи, – рассказывает Мэддисон. – Мой привет ему передали. Вроде как он сохраняет определенную бодрость духа. Сейчас его возят на допросы, что-то в этом роде происходит. Пока непонятно, где он будет находиться эти два месяца конкретно. Как я понял, условия не самые худшие. Ну, он не упал духом, короче. Не отказала печень, сердце, за что я переживал (Хованский не раз лечился от алкоголизма – Прим.ред.). Но не могу говорить подробности. Если я сейчас скажу, что у Хованского все отлично, и он стал авторитетом, то это услышит кто-нибудь и скажет: «Чего это он там у вас забавляется?».

Добавим, что Хованскому грозит до 7 лет лишения свободы.

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