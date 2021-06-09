Лучшие мемы о задержании Юрия Хованского: Как шутят пользователи Сети о захламленной квартире и образе жизни блогера

"КП" собрала лучшие мемы о задержании Юрия Хованского. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» собрала лучшие мемы о задержании блогера Юрия Хованского. Напомним, блогера с 4 млн подписчиков в YouTubе подозревают в оправдании терроризма – СК нашел старую экстремистскую песню молодого человека, где он одобряет действия боевиков в «Норд-Осте». Но пользователи Сети пришли в шок не от самого факта происшествия, а от захламленной квартиры Юрия. На эту тему шутят все, кому не лень, особенно в Twitter.

Объяснять мемы - задача не из благородных, поэтому мы просто оставим их на суд читателя. Фото: СОЦСЕТИ

Хованский не скрывал, что злоупотребляет алкоголем. Иногда он уходил в глубокие запои. Врачи спасали ему жизнь капельницами, но Юрий сдавался и снова прибегал к спиртному. Теперь для его фанатов стало челленджем подсчитать все пустые бутылки, обнаруженные в квартире блогера.

Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, многие заступаются за Хованского. Вот, например, его в недалеком прошлом враг по стендапу Дмитрий Ларин сочувствует Юрию, но, понятное дело, называет пресловутую песню о терроризме ужасной и переходящей все границы.

Фото: СОЦСЕТИ

Многие пользователи Сети замечают, что убранство в квартире Хованского говорит о том, что он действительно страдает алкоголизмом и, вероятно, находится в глубочайшей депрессии. Правда, потом люди все равно продолжают шутить.

Фото: СОЦСЕТИ

Вот уж ирония судьбы – за 2 месяца до задержания и уголовного дела Юрий выпустил на своем канале в YouTube два видеоролика, посвященные тюремному быту и байкам заключенных. Но это было в рамках ролевой игры в GTA 5.

Одни из последних роликов на канале Хованского. Фото: YouTube-канал "Юрий Хованский"

Некоторые подписчики Хованского гневаются на создателей мемов и просят хоть какого-то сопереживания звезде русского YouTube. Другие же апеллируют в ответ тем, что сам Юрий был бы не против черного юмора, который всегда был ему присущ.

Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что «КП-Петербург» поговорила с выжившей заложницей «Норд-Оста». Она резко осудила песню блогера и высказала мнение, что за такое надо сажать пожизненно.

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