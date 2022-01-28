Работники медцентра заступились за главврача Евгения Попова, задержанного после смерти трех пациентов

Медики ГКДЦ №1 дали характеристику главврачу, задержанному после смерти трех пациентов. Фото: комздрав СПб

«КП-Петербург» связалась с одни из медиков Государственного консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1, чтобы они дали характеристику главному врачу Евгению Попову, которого задержали после смерти трех пациентов. Напомним, погибшие люди проходили обычный рентген желудка и выпили сульфат бария, ставший для них смертельным по неизвестной причине. В больницах города лежат еще два десятка пострадавших от препарата, кто-то в тяжелом состоянии в реанимации. СК возбудил уголовное дело. Появилась версия, что виноват производитель сульфата бария, но следом силовики задержали главврача.

Теперь Евгений Попов главный подозреваемый по громкому делу. Следствие прямо говорит, что он на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги пациентом, применяя контрафактный химпрепарат вместо качественного, сертифицированного. Один из коллег Попова на правах анонимности пообщался с «КП-Петербург» и попытался защитить его от нападок общественности.

Евгений Попов в Смольном получил благодарность от министра здравоохранения. Фото: vk.com/spbgkdc1

- Он потомственный военный врач. Закончил военно-медицинскую академию. Далее он служил, дослужился до капитана на флоте. А потом перешел на гражданскую службу, долгое время работал в сфере онкологии. Очень тяжелая работа, – вспоминает сотрудник ГКДЦ №1. – Евгений очень скромный человек. Я знаю прецеденты, когда человека назначают, и он покупает сразу себе люксовые машины. Но нет. У Евгения простенькое авто, живет он скромно в однокомнатной квартире, с женой и дочерью. Все силы он вкладывает либо на обучение новых специалистов, либо на новое оборудование. В него поверили в Смольном, выделялись хорошие деньги на модернизацию центра.

При Попове больница преобразилась, заверяют медики. Взять хотя бы постоянную закупку новых оборудований. Фото: vk.com/spbgkdc1

Источник «КП-Петербург» в медучреждении отмечает, что за три года больница улучшилась до неузнаваемости, закупалось оборудование, проводились ремонты, коллектив получал награды правительства за работу. Но недовольные приходом Попова все-таки были.

- Это нормально. Потому что пришел новый человек, навел порядок. Кому-то может не нравиться. Не секрет, что кто-то «мимо кассы» любит зарабатывать. Но с приходом Евгения работа наладилась. И по направлению ОМС, и по платным услугам. Медицинский состав в большинстве доволен. Есть достойный заработок, премирование, - заверяет сотрудник диагностического центра.

Евгений Попов и глава комздрав Дмитрий Лисовец. У главврача ГКДЦ №1 и комитета были хорошие отношения. Фото: vk.com/spbgkdc1

Источник «КП-Петербург» отказался комментировать самое происшествие и детали уголовного дела, но заверил, что для всех медиков это глубочайшая трагедия.

- Любое учреждении структурировано. Есть глава и множество отделов со своими подотделами. Главврач в каждый документ и коробку не заглянет, не его обязанность! – говорит сотрудник медцентра. – Как только что-то происходит, начинают вешать всех собак на врачей. Негативная информация просто большим спросом пользуется. Пострадавших мы ни в коем случае не осуждаем за их позицию, жалобы. Их позиция понятна – они пришли получить стандартную медицинскую процедуру, которую не одно десятилетие делают. Ничего не предвещало плохого… Для любого врача такие трагедии – это шок. Каждый врач переживает смерть пациента как личную трагедию…

Добавим, что Евгению Попову вот-вот должны избрать меру пресечения. Следствие просить отправить его в СИЗО.

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