81-летняя пенсионерка выжила после отравления раствором бария в клинике в Петербурге

В Петербурге после смертельной дозы сульфата бария при обследовании желудка в ГКДЦ №1 выжила лишь одна пациентка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

81-летняя пенсионерка выжила после отравления «смертельным» раствором бария в диагностическом центре №1 в Петербурге. Напомним, в городе скончались трое пациентов клиники после, казалось бы, обычного рентгена желудка. Всего пострадавших было минимум четыре, их всех госпитализировали с тяжелым отравлением. Но выжила лишь 81-летняя Людмила Круглова. «КП-Петербург» связалась с ее сыном Игорем. По словам мужчины, он сам теряется в догадках, что именно случилось.

- Мама вторые сутки лежит в реанимации. Лечащий врач оценивает ее состояние как тяжелое, но стабильное. Похоже, мама будет праздновать второй день рождения. Ей в феврале исполнится 82 года. Мама и раньше обследовала желудок, но не в курсе, пила ли она сульфат бария (чтобы подсветить желудок – Прим.Ред.), - говорит сын Игорь.

Добавим, что пока следствие склонно считать, что виноваты не медики, а производитель препарата. В Росздравнадзоре уже распорядились временно приостановить использование сульфата бария для обследования желудка. Тем временем врачи той самой клиники потрясены трагедией и не находят слов.