Тело пропавшей под Новгородом годовалой девочки нашли поисковики

Пропавшую малышку искали с 24 января. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Надежды больше нет. Поисковики сообщили об обнаружении тела годовалой девочки, пропавшей в районе населенного пункта Холм Старорусского района Новгородской области. Малышка исчезла из частного дома 24 января, когда ее мать ушла стирать белье в баню. С этого момента местонахождение ребенка было неизвестным.

- Найдена. Погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении на странице поискового отряда «Феникс».

Напомним, что мать девочки принадлежит к кочевому народу. Кроме малышки у нее есть еще семь детей, но старших забрали из семьи в декабре прошлого года из-за плохих бытовых условий и того, что мать с сожителем оставили малышей одних, уйдя в гости.

Пропавшая под Новгородом девочка найдена мертвой. Фото: vk.com/poisk_propavshih53

Но младшую дочь органы опеки оставили с матерью. Следователям женщина рассказала, что отвлеклась на некоторое время, занимаясь стиркой. В это время ребенок оставался один в доме и, якобы, мог сам куда-то бесследно исчезнуть. Позднее в печке были найдены обугленные маленькие косточки.

СК возбудил уголовное дело по статье «убийство». Мать и ее сожителя задержали. Однако кости оказались животного происхождения – в семье недавно умер щенок. Тем не менее, женщина и ее спутник оставались главными подозреваемыми – в суде оба дали друг против друга показания.

По данным источника, тело ребенка лежало совсем рядом с домом, за забором. Трупик сильно замерз. Здесь же нашли кровь, но сейчас сказать что-то точнее трудно.

Теперь экспертиза должна установить причины смерти малышки и обстоятельства ее смерти. От этого будет зависеть и статья, по которой привлекут к ответственности родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жили на пособия, за детьми не следили: Что известно о матери пропавшей под Новгородом годовалой девочки, в доме которой нашли кости в печи

Мать и сожителя пропавшей под Новгородом годовалой девочки задержали после обнаружения костей в печи (подробности)

Тайну пропавшей годовалой девочки из Новгорода раскрыли в суде. Мать и ее сожитель дали против друг друга показания

Мать и сожителя пропавшей под Новгородом годовалой девочки отправили в СИЗО (подробности)

Нашли недалеко от дома. Подробности обнаружения пропавшей под Новгородом годовалой девочки

Тело пропавшей в Новгородской области девочки направлено на судмедэкспертизу (подробности)