Это про авангард. Гимназисты рассказали об уроке чтения стихов Хармса и Введенского, после которого уволилась учитель литературы

Учительница уволилась после разговора с директором Фото: СОЦСЕТИ

Урок учительницы гимназии № 168 Петербурга с углубленным изучением литературы Серафимы Сапрыкиной прогремел на всю страну. Педагог декламировала ученикам 10 класса стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, которых обвиняли в "контрреволюционной пропаганде", а потом, с ее слов, оказалась в кабинете начальника. Директору школы якобы не понравилась тема урока: руководитель учебного заведения жестко отчитала Сапрыкину, добавив, что Хармс и Введенский - "враги народа" и "пособники фашистов". После случившегося в декабре учительница уволилась. И только сейчас обнародовала историю, вызвав широкий резонанс. "КП-Петербург" нашла учеников из того самого 10 класса, которые рассказали, как проходил "скандальный" урок.

Педагог читала стихи Фото: СОЦСЕТИ

- Серафима Сапрыкина однажды вела у нас классный час, а также проводила экскурсию в нашем школьном музее, - рассказал "КП-Петербург" одна из учениц гимназии. - Она добрая женщина, очень интересно рассказывала! На классном часе читала те стихи, из-за которых и сложилась данная ситуация. Конкретно на стихи особой реакции класса не было, но сама лекция была интересной. Поэтов же учитель просто упоминала, в целом же она говорила про авангардизм, и про Достоевского. А Хармса и Введенского привела в качестве примера. После урока все сказали учителю "спасибо".

Старшеклассница при этом отметила, что после увольнения учительницы многие ученики расстроились. Но о каком-либо скандале поначалу никто из них не знал.

В самой школе заявляют, что директор не называла поэтов "врагами народа". По словам руководителя гимназии, она отчитала педагога за то, что та изменила план занятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Олег Басилашвили жестко ответил директору петербургской гимназии за высказывания о Хармсе и Введенском

Народный артист СССР заявил назвал поведение "тупостью" (подробности)

Из-за чего на самом деле уволилась учитель гимназии, прочитавшая стихи Хармса и Введенского вместо рассказа о героях Отечества

Директор гимназии Петербурга опровергла свое высказывание о том, что Хармс и Введенский - враги народа (подробности)

«Есть люди, которые считают, что при Сталине мало сажали»: депутат Заксобрания Петербурга о ситуации с уволенной за стихи Хармса учительницей

Депутат ЗакСа Петербурга пообещал защитить учительницу, читавшую школьникам Хармса (подробности)

Учителя из Петербурга вынудили уволиться из-за чтения десятиклассникам Хармса и Введенского

Директор школы была против, чтобы детей знакомили с творчеством «врагов народа» (подробности)