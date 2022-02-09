Следствие проверяет версию, что утонувшая в проруби на Крещение мать двоих детей была выпившей

Следствие проверяет пила ли женщина перед прыжком в прорубь Фото: СОЦСЕТИ

С момента гибели 34-летней матери двоих детей в необорудованной проруби на реке Оредеж прошло уже три недели. Семья с детьми отдыхала, по одной из версий, в арендованном доме в Гатчинском районе Ленобласти. В Крещение женщина решила искупаться и прыгнула в воду на глазах у детей. Муж попытался ее спасти, бросившись вслед, но несчастную тут же унесло сильным течением. Ее тело нашли на девятый день поисков в километре от места купания. СКР сразу же возбудил уголовное дело. Однако знакомые погибшей недоумевают – почему силовики до сих пор никого не задержали? «КП-Петербург» выяснила, ответит ли кто-то за гибель женщины.

«ДОЛЖНЫ НАКАЗАТЬ ОРГАНИЗАТОРА ПРОРУБИ»

- Я, как и многие другие люди, задаюсь вопросом – почему по делу нет задержанных, об этом пишут и в соцсетях - везде, - рассказал «КП-Петербург» бывший коллега погибшей Игорь Зайцев. - Вот буквально сегодня СМИ писали, что похожее случилось с украинцем. Там тоже есть видео, как он ныряет в прорубь и тонет. Все это показывают, но неужели жизнь никого ничему не научила? Вообще, конечно, для этого у нас есть компетентные органы, но они, как всегда, одни отписки дают, что там проводится расследование. И по закону друзьям погибших никто ничего в следствии не скажет.

Следователи возбудили дело по статье - причинение смерти Фото: СОЦСЕТИ

Друзья семьи уверены, что следователи должны наказать того, кто сделал эту прорубь.

- Конечно, виноват тот, кто организовывал данное мероприятие. Он должен был обеспечить меры безопасности, - негодует Зайцев. – Но там не было ни поручней, ни страховки никакой, ни спасателей, ни медиков. Ситуации ведь могут быть разные: у кого-то судорога, у кого-то сердце. И все эти меры безопасности должен обеспечить тот, кто сделал прорубь. А что в итоге? Там тело отнесло на километр. Это говорит о том, что короба в проруби никакого не было.

«ЖДЕМ ПРИЧИНУ СМЕРТИ»

Сами же следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». «КП-Петербург» обратилась за комментарием в СКР, чтобы узнать, почему по делу нет задержанных.

- Еще нет результатов судебно-медицинской экспертизы, где будет указана причина смерти, и в том числе, находилась ли погибшая в состоянии алкогольного опьянения, - объяснили «КП-Петербург» в следствии.

У женщины осталось двое детей Фото: СОЦСЕТИ

При этом в СУ СКР по Ленобласти уточнили, что уже установили того, кто сделал эту прорубь. Но личность этого человека разглашать отказались, сославшись на тайну следствия. Такая позиция удивила экспертов.

- Это странно, конечно, что личность человека не разглашают, - поделился с «КП-Петербург» бывший сотрудник прокуратуры, надзиравший за следствием – адвокат Евгений Зобов. –Также мне не совсем понятна статья, по которой было возбуждено дело. Причинение смерти по неосторожности. А кто причинил смерть-то в данном случае? Там на видео видно, что рядом с женщиной никого не было. Тут должна быть статья - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть. И в данном случае, если ситуация такая, что дом сдавали в аренду с прорубью, то купель входила в услуги как одна из опций.

Что же касается того, что следователи ждут заключения экспертизы, адвокат уточнил, что тут может быть только одна причина.

- Там очевидная причина смерти - утопление. Но есть шанс один на тысячу, что причиной стала остановка сердца, инфаркт случился. Формально в следствии правы, что нужно доказать утопление. Что же касается того, была ли женщина в состоянии опьянения, то это никак не влияет на квалификацию. Даже если была, то что? - заключил адвокат.

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