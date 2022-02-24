Был еще коронавирус и пневмония. Как 81-летняя бабушка из Петербурга выжила после отравления барием в медцентре Петербурга

81-летняя пенсионерка рассказала, как ее месяц спасали медики после тяжелого отравления барием в медцентре в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП-Петербург» рассказывает историю 81-летней пенсионерки Людмилы Кругловой, которая чудом выжила после отравления ядовитым барием в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) №1 на улице Сикейроса. Она, как и десятки других пациентов, пришли на обычный рентген желудка. Но людям дали выпить опасный реактив вместо медпрепарата - погибли семь человек. Выживших - порядка 30 человек, Круглова - одна из них.

Людмила Борисовна сама вышла на связь с петербургской редакцией «КП». По ее словам, она является инвалидом I группы, недавно перенесла онкологию, но врачи заподозрили, что в желудке или пищеводе может образоваться еще одна опухоль. Пришлось идти проверяться в ГКДЦ №1. Кто же знал, что день обследования, 24 января 2022 года, мог стать для пенсионерки последним в жизни.

- Барий с водой смешала медсестра, врач делал снимки, - вспоминает пенсионерка. - После рентгена стало плохо. Трудно объяснить это чувство, но было очень нехорошо. Доехав домой, я стала всячески вызывать рвоту, чтобы выбросить из себя эту гадость, - говорит Людмила Круглова.

В медцентре на Сикейроса пенсионерке дали выпить опасный химреактив вместо медицинского препарата. Фото: СОЦСЕТИ / nevareaktiv.ru

Дальше Людмиле Борисовне ничего не оставалось, как вызывать «скорую». Медики, осмотрев пациентку, тут же отправили ее в Боткинскую больницу. На этом мытарства отравившейся барием женщины не закончились. В бессознательном состоянии ее таскали из одного отделения в другое, и, с ее слов, в итоге вынесли вердикт: «Вы тут умрете, мы не можем вас спасти» (до этого в Боткинской скончались трое отравившихся барием, – Прим.Ред.). В итоге бабушку экстренно перевели в НИИ Джанелидзе. Там у нее диагностировали не только отравление барием, но и… пневмонию с коронавирусом.

- Вот эти мигранты в грязных ватниках из Боткинской меня и заразили, полагаю! При поступлении в Боткинскую взяли ПЦР-тест, он был отрицательный. А когда перевезли меня в Джанелидзе, то он был положительный. Я была уверена в своей защите, делала три прививки, сидела в постоянной изоляции, никуда не ходила! – возмущается Людмила Круглова.

Как бы оно не было, именно в Джанелидзе спасли пациентку. Врачи сразу же диагностировали острое пероральное отравление водорастворимыми солями бария тяжелой степени и начали действовать. Лечение шло непросто из-за осложнений – острой токсической полинейропатии (поражение нервов – Прим.Ред), а также двусторонней пневмонии. Свой 81-й день рождения пенсионерка встретила при смерти в реанимации.

Людмила Круглова хочет, чтобы в городе не замалчивали халатность медиков из отделения лучевой диагностики ГКДЦ №1. Фото: СОЦСЕТИ

- Там такие врачи работают, поразительные! День и ночь, день и ночь, без отдыха! – восклицает Людмила Борисовна. – Всех вытаскивают, и наркоманов, и тех, кто с белой горячкой. Я лежала вся проколотая, с пятью проводами, кислородной маской… Чудо, что теперь говорю с вами, спасибо врачам.

Как только состояние Людмилы Кругловой улучшилось, ее отправили на дальнейшее лечение в СЗГМУ имени Мечникова. Далее социальным транспортом довезли домой. Сейчас пенсионерка сидит на самоизоляции и внимательно следит за новостями по расследованию трагедии. Однако пенсионерка не уверена, зафиксировали ли ее официально как пострадавшую в медцентре.

- Давайте подождем, как они (медики и власти города – Прим.Ред.) будут вести себя дальше. Если выплат не будет, я буду обращаться в суд! – уверенно говорит пенсионерка.

Любопытно, что спустя месяц после «ядовитого рентгена» Людмиле Кругловой все-таки позвонили из медцентра на Сикейроса. Там до сих пор ищут пострадавших пациентов.

- Врач спросила, чего я хочу. Ну как, у них же на сайте сказано про помощь пострадавшим! Токсиколог мне и говорит: «А, да-да, обследование проводим бесплатное». Я рассказала о пережитом «опыте», что была аж в трех больницах. Для токсиколога из центра на Сикейроса это, как я поняла, стало большим откровением. И она мне вдруг отвечает: «Ну раз вас уже обследовали, то на этом вопрос исчерпан!». Поэтому я к вам и обратилась, нельзя такие вещи просто так оставлять без внимания! Не дай бог это повторится с другими людьми, - заключает Людмила Борисовна.

Добавим, что ранее «КП-Петербург» выяснила, что медики из ГКДЦ №1 писали претензию поставщику смертельного бария еще за полгода до трагедии. Врачи нашли что-то подозрительной в «препарате». Но использование бария в итоге не остановили…

Круглова вспоминает, что барий с водой для нее смешала медсестра. Врач только делал снимки. Пенсионерка не ела за сутки до процедуры, как и полагается. После рентгена ей стало плохо. Отговорка врачей была традиционной – отлежитесь дома.

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