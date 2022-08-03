«Приходят самозванцы с диареей и просят компенсацию»: Мошенники атаковали медцентр Петербурга, где от бария погибли 7 пациентов

Медцентр Петербурга больше не отказывает в выплатах компенсации родственникам погибших от бария, если они решат с ним судиться.

Медицинский центр (ГКДЦ) №1 Петербурга начал выплачивать компенсации пациентам, которые отравились барием при рентгене желудка. Процедуру получения денег решили упростить после многочисленных жалоб жертв. Сейчас, по официальной информации, пострадали 16 человек, а еще семеро – погибли.

СУДИТЬСЯ МОЖНО

В апреле 2022 года медцентр внезапно начал отказывать пострадавшим в выплате 1 миллиона рублей, если те собираются подавать в суд на клинику. Но после огласки этой истории в СМИ в медучреждении передумали так поступать.

В новом соглашении о получении выплаты нет запрета судиться с медцентром. Фото: предоставлено "КП"

- Они изменили соглашение о выплате компенсации. Теперь в документе есть пункт, что медцентр не препятствует тому, чтобы люди шли в суд и требовали от них куда большей компенсации, – объяснил «КП-Петербург» пострадавший от отравления Андрей Иванов. – Помогла ваша публикация. У меня на руках сейчас абсолютно другое соглашение, которое меня не ограничивает. Там отдельный пункт этому посвящен. Но я сам для себя решил, что не буду судиться, бог с ним.

Пострадавшим от отравления барием пациентам полагается компенсация в 300 тысяч рублей. Получившим инвалидность – 500 тысяч. Погибшим – 1 миллион. Так распорядился губернатор. Деньги на это ГКДЦ №1 тратит из своего бюджета. По словам Андрея Иванова, он единственный из пострадавших, у кого в судмедэкспертизе стоит отметка «тяжкий вред здоровью».

Андрея Иванова спасли медики НИИ Джанелидзе. Он несколько дней провел в реанимации после рентгена ЖКТ с барием. Фото: предоставлено "КП"

- Но выплатили мне все равно 300 тысяч рублей. Хотя там один шаг был до инвалидности, можно было получить больше денег, но я не стал добиваться этого. 200 тысяч мне эти разницы не сделают, - рассуждает Иванов.

ОХОТА ЗА ВЫПЛАТАМИ

По словам Андрея Иванова, главная сложность в получение компенсации – дождаться судмедэкспертизы от следователя. Выписки из Боткинской больницы и НИИ Джанелидзе, где его чудом спасли с того света и документально подтвердили отравление солями бария, не помогли. В медцентре объясняют это тем, что к ним частенько ходят «самозванцы».

- Бывший врио главврача Геннадий Бидерман (сейчас в ГКДЦ №1 новый главврач Александр Белеветин – прим.ред.) жаловался мне, что к ним приходят мошенники, которые представляются пострадавшими пациентами и просят деньги. Целый поток таких. Но доказать не могут, выдумывают, что их тошнило, или диарея мучила несколько дней. Обман, как говорил врач, быстро раскрывается, - вспоминает Андрей Иванов.

Четверо арестованных по делу медиков все еще находятся в СИЗО, пока идет следствие. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

При этом, как утверждает пострадавший от бария, новое руководство ГКДЦ №1 пытается помириться с родственниками погибших. Никто из них пока на выплату не согласился.

КОНКРЕТНО

По словам Андрея Иванова, компенсацию получил только он и 81-летняя пенсионерка Людмила Круглова. В комитете по здравоохранению Петербурга не смогли оперативно предоставить точную информацию по поводу выплат, но подтвердили, что пациенты начали их получать.

- Компенсаций точно не две, их получили еще несколько пострадавших. Степени отравления у людей разные, не только легкие, - уточнили «КП-Петербург» в комздраве.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Дочь погибшей от бария пациентки Татьяны Андреевой Виктория сказала «КП-Петербург», что не верит в искренность медцентра и не пойдет за компенсацией – хотя бы потому, что у нее нет доказательств.

- Хотели унять нас деньгами и упростили процедуру выплат, отказались от запрета судиться. Врачи нам по секрету сказали, что был большой скандал, вот руководство и сделало новое соглашение. Но, вдумайтесь, они все еще требуют судмедэкспертизу. У Иванова и Кругловой она есть, так как их спасли от конкретного отравления, а ни у кого из погибших такой бумаги нет. Нашим погибшим родным всем проставили сердечную недостаточность. А факт того, что смерть моей мамы включена в уголовное дело, их не сильно волнует. Экспертизу я сделать уже не могу – маму кремировала еще в декабре, за месяц до ареста врачей и уголовного дела. Ну и пусть подавятся своим миллионом, - восклицает Виктория.

Девушка и другие родственники погибших намерены судиться с медцентром.

ЕСТЬ ВОПРОС

На что потратят деньги пострадавшие от бария?

Андрей Иванов и Людмила Круглова рассказали «КП-Петербург», что не будут гулять на широкую ногу – выплата пойдет в основном на их реабилитацию. Они до сих пор испытывают проблемы со здоровьем.

- Я планирую подлечиться, поехать в санаторий. А судиться я не хочу на старость лет, мне это не надо, - вздыхает 81-летняя Людмила Круглова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Цена жизни пациента. Врачи медцентра в Петербурге, где умерли семеро человек, впервые озвучили причины закупки опасного бария

Сотрудники медцентра Петербурга, где умерли 7 пациентов, в документах указали причиной закупки опасного бария небольшой расход препарата (подробности)

«Мы не убийцы, мы врачи»: Глава медцентра в Петербурге, где от бария умерли семь человек, попросил отпустить обвиняемых медиков домой

Следствие опросит 200 пациентов, которые принимали барий в медцентре Петербурга, где умерли семь человек (подробности)

Медсестра медцентра, обвиняемая в смерти семи пациентов от бария, после попытки суицида потеряла память

Медик из Петербурга прикована к инвалидной коляске, но ее все равно собираются судить (подробности)

На беду откликнулась вся Россия: Простые люди собрали деньги для многодетной семьи погибшего от бария петербуржца

По словам матери четверых детей, ей день за днем звонят доброжелатели с предложениями о помощи (подробности)