Водил за нос друзей и родных. Бойфренд порноактрисы Анастасии Гришман неделю вел переписку от ее имени, чтобы скрыть убийство

Жених порноактрисы Анастасии Гришман вел ее соцсети и переписывался с друзьями после убийства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Громкое убийство порноактрисы и тиктокера Анастасии Гришман оставило больше вопросов, нежели ответов. Лишь в приватном разговоре с подругой и позже со следователями ее 24-летний бойфренд Дмитрий Чернышов заявил, что любимая якобы сама попросила ее зарезать. Но почему – загадка. Эти вопросы десяток журналистов заготовили для Чернышова при личной встрече с ним. Вечером 11 августа обвиняемого в убийстве доставили во Фрунзенский районный суд.

Татуированный модник не хотел внимания прессы и просил не пускать их в зал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователь и адвокат татуированного жениха Гришман отказались что-либо комментировать и в полном молчании дожидались начала избрания меры пресечения. Конвой провел Чернышова по коридору буквально за пять секунд. Ему тут же крикнули: «Признаешь вину?». Тот потупил взгляд и проследовал в наручниках в зал заседания.

Судья решил закрыть заседания из-за просьбы защитника Чернышова. Похоже, убийца настойчиво просил отгородить его от внимания прессы.

Первое время Чернышов держался уверенно и даже расслабленно, словно он не хладнокровный убийца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Обвиняемый постоянной регистрации не имеет. Устойчивых социальных связей у него нет, официального места работы тоже. При этом имеет две судимости. Они погашены, но это все равно говорит о том, что Чернышов склонен к совершению преступления, - доносился грозный голос следователя из-за закрытой двери.

На носках убийцы - матерное послание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чернышов с ног до головы забит татуировками. Многие из них ему делала Гришман, которая была еще и тату-мастером. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам обвиняемый на вопросы судьи отвечал тихим дрожащим голосом, так что ничего нельзя было расслышать. Судье понадобилось 5-10 минут, чтобы выслушать стороны, после чего она удалилась для оглашения. Спустя 20 минут ожидания в зал наконец-то запустили журналистов. Чернышов встретил их с явным недовольством. На них он старался не смотреть. А сам сидел вольготно, закинув ногу на ногу, словно ему все равно. Временами он сверлил взглядом стену или потолок, пока судья оглашала жуткие подробности убийства порноактрисы.

Чем было ближе к концу заседание, тем сильнее терялся и нервничал убийца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В ходе допроса обвиняемый признал вину. При этом, по версии следствия, он сообщил далеко не все сведения об убийстве потерпевшей. Его слова не в полной мере соответствуют уликам с места. Как считает следователь, Чернышов намеренно искажает обстоятельства совершения преступления, чтобы что-то скрыть. Более того, он не сообщил о самом преступлении и пытался замести следы – вел соцсети Гришман. Также Чернышов долгое время использовал личный телефон убитой для общения с друзьями и родственниками, выдавая себя за нее, - монотонно читала судья оглашение.

Итог ожидаемый. Бойфренда порноактрисы отправили в СИЗО на два месяца. Против ареста он не возражал. А вот последовавших за этим десятков вопросов от прессы – испугался.

Адвокат Чернышова прессу проигнорировал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Правильно понимаем, что вину вы признаете?

- Да.

- Раскаиваетесь?

- (Молча кивает).

- У вас есть единственная возможность сказать хоть что-то родственникам жертвы.

Но Чернышов больше ничего не сказал. Вопросы сыпались один за другим. Нервничая, он начал взад-вперед расхаживать по своей камере. Вскоре над ним сжалились сотрудники полиции, удалив журналистов из зала.

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