Анастасия Гришман страдала из-за отношений с мамой Фото: СОЦСЕТИ

Откровенные видео с порноактрисой Анастасией Гришман собирали в соцсетях и на сайтах для взрослых сотни тысяч просмотров. Одни зрители восторгались раскованной блондинкой, другие осуждали – за слишком аморальное поведение в кадре. Но страшнее в этой истории вовсе не то, как зрители с вожделением рассматривали худенькое татуированное тело 26-летней девушки. Куда печальнее оборотная сторона жизни Гришман. Ведь все эти эротические позы и томные взгляды в пустоту оказались отчаянным криком о помощи.

«НА ТАТУ ОТВЕЛА БАБУШКА»

О своем детстве Настя рассказывать не любила – такие откровения в соцсетях просмотры не собирали, а, значит, на этом было даже не заработать. Образ Гришман был прост – отвязная девушка, прожигающая жизнь и не имеющая проблем и забот. И изображать такой типаж у нее прекрасно получалось. Только вот в реальной жизни все было далеко не так, как в Сети. Только самые близкие друзья знали, как она на самом деле страдала из-за проблем в семье.

- Она начинала с маленьких татуировок, а дальше все больше и больше. В итоге все тело забила. Я, естественно, была против. Она стала актрисой. И не просто актрисой, а актрисой фильмов для взрослых! Ее гражданский муж Дмитрий привел ее в это кино! - вздыхала мать Анастасии, когда рассказывала о дочери.

Анастасия хотела, чтобы ее тело увидели все Фото: СОЦСЕТИ

Мать охала и причитал, но разбираться во внутреннем мире дочери не хотела. Еще в 12-летнем возрасте она избавилась от девочки, отдав ее на воспитание свекрови. Бабушка жалела внучку, оставшуюся без заботы родителей, и позволяла той делать все, что она захочет. Поэтому, когда в 15 лет Настя решила сделать первое тату, бабушка отправилась в салон вместе с ней.

- Мы жили в общежитии в маленькой комнате, - жаловалась всем Анастасия. - Бабушка ничего лестного о маме не говорила. А моему отцу всегда было все равно на меня, он вел разгульный образ жизни. Я даже отцом его никогда не считала.

Анастасия признавалась, что еще до Дмитрия думала о том, чтобы начать сниматься в фильмах для взрослых. И с этой идеей она пришла именно к маме. Говорила об этом сначалу в шутку, а потом все серьезнее и серьезнее.

- Она твердила маме, что будет сниматься в порно только со своим гражданским мужем Дмитрием, - вспоминают подруги Анастасии. – Она объясняла ей, что хочет показать всем свою красоту.

Девушка старалась привлечь к себе внимание Фото: СОЦСЕТИ

«ПЕРЕЖИВАЛА ИЗ-ЗА МАМЫ»

Мать не оценила порыв дочери и еще хуже - не догадалась, что таким образом та просто хочет привлечь к себе внимание. Настя же все это время тихо изводила себя, ведь ей казалось, что всем плевать на нее, что никто ее не замечает. Чтобы заявить о себе, она и решила стать звездой разврата. Гришман так и писала в своих соцсетях: «Хочу, чтобы вместо рекламы на улице висели баннеры с моей попой, а в церквях показывали бы мое порно».

- Это жизненный опыт, - объясняла девушка свое увлечение порно. - Это естественный процесс, это нормально. Почему без камер можно это делать, а с камерой нет? Нам нравится с мужем, это наше хобби. Пусть все видят мое тело.

При этом Анастасия признавалась, что порнография ей не дает больших денег. Основную часть заработка, по ее словам, ей приносили программирование и собственный тату-салон. В целом, по словам порноактрисы, она зарабатывала по 300-400 тысяч рублей. А иногда и по миллиону. Но никакие деньги не могли примирить Настю с матерью, которая воспринимала все действия дочери в штыки. Это угнетало Гришман.

- Настя даже в шутку даже иногда просила некоторых людей убить ее, - призналась «Комсомолке» подруга Анастасии Риана. - У нее были суицидальные наклонности, но далеко это не заходило. Она очень сильно переживала из-за ссор с мамой.

Девушка мечтала уехать в Корею Фото: СОЦСЕТИ

«ОНА НЕ ЗНАЛА, У КОГО ПРОСИТЬ ПОМОЩИ»

Незадолго до убийства Анастасия Гришман стала гостьей передачи телеведущего Сергея Соседова, который пытался разобраться в проблемах блогерши и ее семьи. Девушка на федеральном канале жаловалась, что мать не понимает ее и не разговаривает с ней по душам. А та в ответ лишь обвиняла дочь в распутной жизни.

- Припоминаю эту девушку: татуировки, порнография - у нас были такие, - поделился с «Комсомолкой» телеведущий Сергей Соседов. – Наша программа призвана помочь человеку психологически, разобраться в его проблемах. Герой приходит к нам, когда уже не знает, что ему делать и где попросить помощи. Девушка находилась в тяжелой бытовой и семейной ситуации. Наши герои - это те люди, которые пережили обман, предательство. Все они находятся в экстраординарных условиях существования.

Анастасия сделала тату в 15 лет Фото: СОЦСЕТИ

Гришман пропала за неделю до смерти. Удивительно, но все это время никто не бил тревогу. И только на 7 день одна из подруг – встревожилась, что Настя не отвечает на звонки. При этом соцсети актрисы активно обновлялись. В итоге домой к блогерше нагрянули следователи. Они застали ее тело в ванной, Настя была жестоко зарезана.

Первым делом подозрения пали на возлюбленного порноактрисы - 24-летнего Дмитрия, который жил с ней. Догадки оперов подтвердила и та самая подруга, которая первой заговорила об исчезновении человека. Она призналась следователем, что Дмитрий сразу ей заявил, что убил Настю, а потом подался в бега. Полицейские тут же пробили геолокацию телефона парня и вскоре его задержали.

- На предварительном допросе он признал вину и заявил, что девушка сама попросила его убить ее, - поделились с «Комсомолкой» следователи.

Судя по всему, соцсети убитой порноактрисы вел сам Дмитрий. Он хотел выиграть время, а, возможно, и заработать на убитой возлюбленной. Уже после смерти Анастасии в ее блоге стали продавать курсы обучения на тату-мастера.

ПЫТАЛАСЬ НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Следователи мало верили в версию, что жертва сама просила об убийстве. Но слова Дмитрия подтверждала и забившая тревогу подруга Анастасии. Она заявила, что Настя не решилась покончить жизнь с самоубийством, поэтому просила ей помочь. Но на последних допросах парень все же признался, что взялся за нож после выяснения отношений с возлюбленной.

- Он утверждает, что не помнит причину ссоры, как и день, когда ее убил. Помнит лишь, что это произошло в постели. Был ли он и Анастасия в тот момент под действием наркотиков, неизвестно - будет проведена химическая экспертиза, - уточняют в следствии.

Анастасию убил любовник Фото: СОЦСЕТИ

И хоть Дмитрий и утверждает, что не помнит, из-за чего поругался с любовницей, некоторые их друзья догадываются. Причиной конфликтов между парой стало желание Насти переехать в Южную Корею. Судя по всему, девушка решила остепениться и начать новую жизнь с чистого листа.

- У нее в Корее были знакомые, Насте очень нравилась азиатская культура. Там она хотела работать тату-мастером и развивать медиасферу, так как была еще и блогером. Она об этом все чаще думала. И в последние месяцы даже начала собирать документы. Только вот Дима уезжать не хотел, - признались «КП» подруги Анастасии.

Разговоры о переезде и начали приводить к скандалам. В конечном итоге пара решила разойтись. На фотографиях с места преступления видно, что в комнате стоит чемодан с вещами. Но начать новую жизнь Настя так и не успела.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Порно было способом почувствовать себя нужной»

- Я думаю, что в случае с Анастасией произошло сочетание врожденного темперамента, особенностей нервной системы и ситуации с родителями, - считает эксперт по взаимоотношениям детей и родителей, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра. - У девушки, судя по всему, была сильная протестная реакция на то, что родители ее не замечают. Пойти в порно – это был крик о помощи. И довольно сильный крик. Родителям всегда нужно понимать, что брошенный ребенок чувствует себя ненужным, ему не хватает душевного тепла. Именно поэтому они часто идут в такие сферы: порноиндустрия и проституция. Это способ получить внимание. По-другому они не умеют.

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