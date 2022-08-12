Не дал ей покинуть Россию: Убийца порноактрисы Анастасии Гришман признался, что зарезал девушку после ссоры

Девушка была убита в собственной квартире ФОТО: соцсети

Уже несколько дней вся страна обсуждает жестокое убийство 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман, произошедшее в Петербурге. Девушку нашли с шестью ножевыми ранениями в собственной ванной. Тело красавицы пролежало там примерно неделю после жуткого преступления - следы крови полиция нашла и в спальне. Главным подозреваемым стал ее любовник 24-летний Дмитрий, ранее уже судимый.

Уже на следующий день молодого человека задержали. 11 августа суд назначил ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Только вот уже после первого заседания Дмитрий начал путаться в показаниях, выдавая одновременно две противоположные версии.

Дмитрия арестовали на два месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На первом допросе молодой человек заявил, что Настя сама попросила его это сделать. Якобы девушка часто просила друзей убить ее, но все отказывались, воспринимая это как шутку.

Но на последних допросах парень признался, что взялся за нож после ссоры с возлюбленной.

- Сейчас он уже просто повторяет, что убил. Не помнит даже, в какой именно день. Помнит только, что перед этим поругались, но из-за чего, пока не говорит. Были ли они в тот момент под действием наркотиков, неизвестно. Будет проведена химическая экспертиза на определение наркотических веществ в крови убитой. При этом он продолжает заявлять, что она просила его убить ее, но версия ничем не подтверждена, - сообщил источник "КП-Петербург" в правоохранительных органах.

Девушка мечтала переехать работать в Корею ФОТО: соцсети

По словам друзей Анастасии, в последний год отношений причиной конфликтов между возлюбленными стало желание Насти переехать в Южную Корею.

- У нее в Корее были друзья, Насте очень нравилась азиатская культура. Там она хотела работать тату-мастером и развивать медиа-сферу, так как была еще и блогером. Последний год она об этом все чаще думала, в последние месяцы и вовсе начала собирать документы. Только вот Дима уехать с ней не мог, он был невыездной, - рассказала "КП-Петербург" подруга Анастасии Гришман Риана.

Разговоры о переезде начали приводить к скандалам. В конечном итоге пара и вовсе решила разойтись, хотя возлюбленные уже были помолвлены.

Парня арестовали на следующий день после того, как нашли тело Насти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Последние месяца полтора Настя мало с кем общалась, перестала выходить на связь. Совсем пропала неделю назад, но оказалось, что в тот момент она уже просто была убита. С Димой же еще за неделю до этого они расстались, - делится подруга.

Тем не менее, в день убийства Дмитрий оказался в квартире Насти. На фотография с места убийства видно, что в комнате стоит чемодан. Что именно происходило в тот день в этих стенах, знает только Дмитрий, но делиться этим пока не торопится. Следователям он лишь показал, как именно убивал любимую. Нож в красавицу парень вонзил, лежа рядом на кровати. По одной из версий, это могло произойти во время или после секса, но это еще предстоит выяснить полиции.

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