Проверка слуха. Петербуржцам обещают по 300 тысяч рублей за добровольную отправку на спецоперацию

В Петербурге набрали добровольцев в именные батальоны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фейков вокруг частичной мобилизации в Петербурге не становится меньше. В некоторых случаях горожане не знают, чему можно верить. К примеру, в Telegram-каналах разошлась фотография с объявлением о приеме добровольцев в некие спецотряды. На листовках указали, что будут платить по 53 доллара США в сутки. Кроме этого подписавшим контракт обещают 100 тысяч рублей при заключении контракта и еще столько же за прохождение ускоренной боевой подготовки. Читатели «КП-Петербург» попросили редакцию проверить, не мошенники ли стоят за этой историей.

- Увидел объявление у военкомата Красносельского района на улице Летчика Пилютова. Листовка врет или нет? – поинтересовался наш постоянный читатель.

То самое объявление о приеме на контракт, которое смутило читателя "КП-Петербург". Фото: СОЦСЕТИ

Звоним по телефону. Нам отвечает женщина и представляется дежурной военного комиссариата.

- Объявление было, но мы никакую информацию по телефону не даем. Вам нужно явиться лично и спросить специалистов. Но не факт, что получится – все заняты частичной мобилизацией, - предупредила женщина на том конце провода.

В телефонном справочнике на сайте Смольного этот номер указан как номер военкомата на Летчика Пилютова. Хорошо, сомнений нет. Но нет ли преувеличения в размерах выплат добровольцам? Оказалось, нет. В объявлении идет речь о наборе мужчин в именные батальоны «Нева», «Павловск» и «Кронштадт». Кандидатам, успешно прошедшим отбор, действительно платят 300 тысяч рублей в виде материальной поддержки: по 100 тысяч за подписание контракта, боевое слаживание и убытие на службу. В день контрактникам обещают платить по 53 доллара (восемь тысяч рублей по курсу за июль 2022 года) плюс многочисленные доплаты за боевые заслуги. В месяц выходит от 200 до 500 тысяч рублей, как обещают в военкоматах.

В любом случае, вся актуальная и правдивая информация о призыве и частичной мобилизации есть только в районных военкоматах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот только записаться в упомянутые батальоны уже не получится. Потому что желающих быстро набрали, как пояснил главный федеральный инспектор по Петербургу Павел Дашков.

- С июля месяца при помощи районных администраций проделана огромная работа по формированию добровольческих подразделений. Задача была сложная, но мы ежедневно наблюдали активную работу районных военкомов. Задача выполнена в полном объеме и часть военкомов заслуживает поощрения, - сказал Павел Дашков во время разговора с военным комиссаром Петербурга Сергеем Качковским на заседании правительства Северной столицы.

Добавим, что всю достоверную информацию о призыве и частичной мобилизации можно узнать по номерам районных военкоматов по ссылке.

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