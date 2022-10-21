Гроза мышей и кроха-разведчик: Как рыжие котята служат на спецоперации в батальоне добровольцев «Кронштадт»

В именной батальон "Кронштадт" приняли котенка Патрона. Фото: СОЦСЕТИ

Рыжий котенок аккуратно ступает по траве. Где-то неподалеку разрываются снаряды. Но он не пугается. Навострив уши, он вглядывается, где раздаются взрывы. Патрон - не простой котенок, а боевой! Питомец живет в зоне боевых действий в отряде добровольцев из России и помогает им справляться с проблемами!

- Нас замучили мыши, которые обитают у пшеничных полей. Не дают нормально поспать. Хорошо, что теперь у нас есть Патрон - рыжий котенок. Взяли его на службу еще истощенным крохой. А сейчас он полноценный специалист по грызунам. Наш сторож и защитник. Теперь и Патрон сыт, и мы крепко спим, - улыбается 31-летний младший сержант Дмитрий.

Патрон не сразу привык к ребятам из "Кронштадта", но теперь с ними не разлей вода.

Петербуржец принимает участие в боевых действиях в составе именного батальона «Кронштадт». «КП-Петербург» узнала, как Патрон помогает бойцам на передовой.

РОДНЫЕ БЫЛИ ПРОТИВ

На гражданке Дмитрий работал футбольным судьей. С первых дней спецоперации он хотел пойти служить добровольцем, но районный военкомат был закрыт. А потом в жизни мужчины произошла череда трагедий.

Раньше Дмитрий был футбольным судьей, а теперь сутками сидит в полях и окопах. Фото: СОЦСЕТИ

- Сначала умерла бабушка, через месяц умер отчим. Всю весну и начало лета я отходил от потери близких, – вздыхает Дмитрий. – А в июле все-таки вернулся в военкомат и захотел пойти на фронт сапером. Как мой дед, который прошел всю Европу, дойдя до Кенигсберга, а закончил войну на дальнем востоке в Японии.

Мужчина собрал все необходимые документы за неделю, его отправили на обучение в Лугу. Перед этим его ждало тяжелое прощание с родными.

- Я сам не женат, но встречаюсь с девушкой. Она была категорически против. Но это мой выбор, ее я особо не слушал. Пришел к остальным родным и поставил перед фактом. Брат и мать были в шоке, пытались отговорить. Но все бессмысленно, - разводит руками доброволец.

Младший сержант управляет батареей. Фото: СОЦСЕТИ

«БЬЕМ СО ВСЕХ ОРУДИЙ»

12 лет назад Дмитрий срочником отслужил на космодроме Плесецк. Сейчас пришлось переобучаться. В батальоне «Кронштадт» он командир отделения управления батареи. Специальность – топографист-геодезист. Бок о бок с ним служат бывшие рабочие, учителя и предприниматели возрасте от 23 до 50 лет.

- Обычно мое отделение занимает лесополосу, ставим сверхмощные пушки «Малка». И ждем отмашки на стрельбу, - рассказывает командир.

Дни тишины постоянно чередуются с боями. Но петербургский батальон работает успешно.

Дмитрий показывает снимки из городов и поселков, разрушенных обстрелами украинцев. Фото: СОЦСЕТИ

- Недавно уничтожили соседнее подразделение украинских разведчиков, а их офицера забрали в плен. Однажды был прорыв 16 тысяч националистов в нашу сторону. Но мы остановили их за 14 километров. Били со всех орудий, – вспоминает Дмитрий. – Украинцы часто хитрят, маскируются под наших. На тот же «Тигр» налепили букву Z. Так что надо быть аккуратнее.

На освобожденных территориях бойцы батальона встретили большую поддержку со стороны местных жителей.

- На днях общался с бабушкой, рассказывала: «28 февраля украинцы отступили, но стреляли во всех без разбора... У самой огнестрельное ранение в ногу». Теперь она дальше своего дома не выходит, – говорит командир батареи. – Когда с Волновахи уходили войска Украины, местные жители увидели истинное отношение к людям. С танков расстреляли городскую больницу. И вот тогда люди начали думать, кто им друг, а кто враг.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ КОТЯТА

Кто бы мог подумать, но одним из главных помощников батальона является… котенок. Как-то раз Дмитрий снимал координаты на одной из местности, когда увидел жалобно мяукающего рыжего питомца. Тогда он и решил его приютить. Было видно, что он изголодался, а мамы у него нет.

Пока военнослужащие в бою, в командном пункте их ждет котенок Патрон. Фото: СОЦСЕТИ

- Назвали котенка Патроном. Он наш верный друг и помощник, – улыбается боец. – Мы живем в лесу, а рядом есть поле пшеницы. Так что много мышей обитает вокруг. Котик метит территорию, так что грызунов стало меньше, не лезут к нам больше. Мышки, наверное, думают, что у нас большой котяра. А на деле только кроха Патрон.

Вскоре бойцы обрели еще на одного котенка. Его назвали Филе и определили на службу в столовую. А Патрон обитает на командном пункте. Их привили от паразитов. Едят они, как и солдаты: паштет, тушенка, каши. К обстрелам и шуму вокруг малыши уже привыкли, не из робкого десятка.

Патрону разве что не хватает мини-бронежилета с нашивкой именного батальона. Фото: СОЦСЕТИ

- Первые два дня приходилось смотреть, чтобы котята не убежали. Хотя на второй день они уже начали залезать к нам в спальники, когда становилось холодно вечером. Так и остались. Часто берем их на руки и играем. Приятно видеть кого-то еще кроме зеленых человечков, - делится Дмитрий.

Ребята из «Кронштадта» уже твердо знают, что по возвращению со спецоперации домой, они возьмут котят с собой.

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