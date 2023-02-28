Военные истребители не нашли НЛО, из-за которого закрыли небо над Петербургом

НЛО, из-за которого закрыли небо над Петербургом, ускользнул от истребителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Военные истребители не смогли найти неопознанный летающий объект (НЛО), из-за которого закрыли небо над Петербургом утром во вторник, 28 февраля. Об этом spb.kp.ru рассказал источник в Западном военном округе (ЗВО). Напомним, около 11:00 в городе ввели план «Ковер» и закрыли воздушное пространство для гражданских судов. В радиусе 200 километров от центра Петербурга не было ни одного самолета в небе. В это время истребители ЗВО тщательно исследовали пространство.

- Метка (неопознанный объект. – Прим.ред.) пересек границу, его проверяют, - ранее сказал spb.kp.ru пилот гражданского самолета, получивший предупреждение о приостановке полетов.

Позже о временном закрытии аэропорта Пулково сообщили и в администрации Петербурга. Однако к 12:00 ситуация стала безопасной. Тот самый «Ковер» отменили, и самолеты снова стали летать как ни в чем не бывало.

Spb.kp.ru попросила военных объяснить, что это было. Особенно интересовало, был ли данный инцидент схож с тем, что произошло в середине февраля в Ленобласти, когда над Лодейным Полем кружил некий «светлячок», из-за которого тоже закрывали воздушное пространство. Тогда НЛО ускользнул от истребителей.

- Разбираемся пока, что это было. Закрывали небо, да. Пришлось поднять в воздух истребители, как и следует из правил. Пока трудно сказать, похоже ли это НЛО на то, что было раньше в Ленобласти. Объект пока не нашли. В прошлый раз, напомню, НЛО в Лодейном Поле было климатического происхождения, - отметил источник редакции.

Добавим, что редакция проследит за развитием событий. В данный момент ситуация в небе над городом абсолютно спокойная.

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