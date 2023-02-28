Неопознанный объект в небе стал причиной закрытия аэропорта Пулково в Петербурге

Небо над Петербургом закрыли из-за НЛО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неопознанный летающий объект (НЛО) стал причиной закрытия неба над Петербургом для полетов гражданской авиации. Около 10 часов утра 28 февраля в городе был введен план Ковер» который предусматривает немедленное прекращение полетов гражданский бортов и поднятие в воздух истребителей-перехватчиков.

- «Метка» на радаре пересекла границу РФ. Боевые самолеты на перехват ушли. Сейчас собьют, и минут через 30 план отменят, - рассказал spb.kp.ru один из пилотов гражданских судов.

По официальным данным Смольного, Пулково не принимает и не отправляет рейсы до 12:00. Остальные службы аэропорта работают штатно.

Напомним, что две недели назад боевые самолеты уже поднимали в небо над Ленобластью из-за похожего сообщения об НЛО. Тогда режим ограничения полетов объясняли природными явлениями.

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