«Мы снова вместе с Тони»: Беженка, которую британец прогнал на Украину из-за пьянства, возвращается к нему обратно

Пара снова вместе - по словам Софии

Британо-украинская мелодрама вокруг 23-летней беженки Софии Каркадым, которая увела англичанина из семьи за 10 дней, в ближайшее время может вновь всколыхнуть Европу. Тони Гарнетт бросил двоих детей и свою возлюбленную Лорну, влюбившись в киевлянку. Тони и София раздавали интервью и рассказывали, что вместе они обрели счастье. Но идиллия длилась недолго. Вскоре британец обвинил украинку в нападении с ножом и в пьянстве, после чего выставил ее из дома, передав полиции.

Все это ток-шоу активно освещали западные таблоиды, которые платили паре немалые деньги за интервью. Так произошло и во время прощания Тони и Софии. Британец приехал провожать беженку в аэропорт, когда та собралась вернуться на Украину. Пара даже обнялась под вспышки телекамер. А позже Тони провел день со своей бывшей возлюбленной Лорной и двумя детьми. Однако в семью он не вернулся. К этому времени Лорна нашла уже другого мужчину.

Ранее Тони и София расходились

Все это время Тони и София сохраняли интригу, что они будут делать дальше. Как говорила сама беженка, она планировала провести время с семьей на Украине, отдохнуть и снова получить британскую визу. И теперь она заявила "КП-Петербург", что они с Тони помирились и планируют снова жить вместе.

- Сейчас пишут, что я осталась в Украине ни с чем, без работы и без Тони. Пусть пишут, - рассмеялась София. - В этом и есть наш план. Мы больше не собираемся освещать наши отношения. Пока что. Одни проблемы от этого. Но мы уже с ним снова вместе.

Как говорят в окружении Софии, она рассказывает, что Тони приедет за ней на Украину в ближайшую неделю. А ее возвращение в Британию затянулось из-за документов, которые они оформляли.

София сейчас на Украине Фото: СОЦСЕТИ

Сам Тони свою личную жизнь отказался комментировать. На вопросы "КП-Петербург" он не ответил. Но, судя по его соцсетям, ни о каком воссоединении с Софией речи пока не идет. Британец отписался от украинской беженки в соцсетях и удалил все фотографии с ней. Вместо этого он публикует свои обнаженные фото и делится перепиской с бразильянкой, которая делает ему комплименты. А в последнем интервью он и вовсе заявил, что рад, что расстался с беженкой.

Родственники Софии, тем временем, говорят, что после ее возвращения на Украину о ней ничего не слышали. И пока не знают, действительно ли она вернется в Британию. Судя по соцсетям девушки, после возвращения домой она заметно сменила имидж. Ранее она жаловалась на то, что в Британии были плохие салоны красоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Британец, бросивший семью ради беженки, отправил ее обратно на Украину. Но теперь за ней ухаживает английский миллионер

За беженкой, которая увела британца из семьи, стал ухаживать английский миллионер (подробности)