СК направил в Петербург самых опытных криминалистов для расследования убийства Владлена Татарского

СК отправил опытных криминалистов в Петербург расследовать убийство военкора Татарского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет России направил в Петербург самых опытных криминалистов для расследования убийства военкора Владлена Татарского. Об этом распорядился Александр Бастрыкин. Напомним, журналист погиб при взрыве на своем творческом вечере в кафе на Университетской набережной. Еще 30 человек пострадали. По предварительной информации, взрыв произошел из-за устройства, спрятанного в статуэтке, которую принесла молодая девушка. Незадолго до ЧП она вручила подарок Татарскому. По факту трагедии возбудили уголовное дело об убийстве.

- В Петербург направили опытных криминалистов Криминалистического центра при ГУ СК РФ. Они будут помогать собирать и фиксировать доказательства по уголовному делу, то есть оказывать практическую помощь местным следователям, - сообщили в пресс-службе СКР.

Добавим, что подозреваемую в убийстве объявили в розыск. Источник spb.kp.ru в правоохранительных органах опровергает, что девушку задержали. Виновному в убийстве грозит пожизненный срок в колонии.