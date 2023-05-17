Теще расчлененного рэпера Картрайта выплатят 545 тысяч рублей компенсации за незаконное преследование по делу

Теще расчлененного рэпера выплатят более 500 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Суд Петербурга снял все подозрения с тещи расчлененного собственной супругой рэпера Энди Картрайта. За необоснованное преследование женщине выплатят 545 тысяч рублей компенсации. Напомним, ранее Елену Кохал подозревали в том, что она помогла своей дочери убить зятя. Причиной внимания к родственнице стали пропавшие останки исполнителя. Как стало известно, во время очередного заседания 17 мая прокурор от представления отказался. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Дело Марины Кохал, тем временем, продолжают расследовать в соответсвии с российским законодательством, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Расследование в отношении вдовы продолжается. Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранители также уточнили, что в прошлый раз в зале суда сообщили результаты анализа содержимого глаза убитого. Специалист и одновременно создатель этого метода опроверг гипогликемическую кому, вызванную введенным препаратом с инсулином. Как и наличие самого лекарства в образцах погибшего.

Мужчину расчленила супруга. Фото: СОЦСЕТИ

Но, как выяснилось, используемый анализ не имеет патента. Поэтому сторона обвинения в результатах обвинения продолжает сомневаться. К слову, в судебной экспертизе законно использование любых методов, обнажающих неочевидные для следователей факты.

Ранее spb.kp.ru писала, что СК прекратил дело против тещи репера Энди Картрайта. К слову, внука женщины забрали органы опеки.